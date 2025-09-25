Con Instituto un sábado y con San Lorenzo, en plena siesta: estas son las próximas fechas de San Martín

Los próximos duelos de San Martín.

Después de la derrota ante Vélez y en la antesala al duelo con Platense, desde la Asociación del Fútbol Argentino dieron a conocer los próximos compromisos que tendrá San Martín: Instituto un sábado y con San Lorenzo, en plena siesta. Tomá nota si sos verdinegro.

Luego del compromiso con el Calamar, el equipo sanjuanino deberá recibir a La Gloria el sábado 4 de octubre desde las 16.45hs, por la fecha 11. Y para la 12, deberá visitar a San Lorenzo el viernes 10 de octubre a las 14.30.

image El equipo de Concepción no tiene mucho margen de error y deberá levantar cabeza si quiere salvar el descenso. Al campeonato le quedan pocas fechas y cada fin de semana es una prueba. Así está la zona baja de los promedios. Sin título

