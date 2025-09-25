Liga de Quito eliminó a San Pablo y es semifinalista de la Libertadores

Liga de Quito jugará las semifinales de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia tras su consagración en 2008 de la mano del Patón Bauza.

Este jueves, tras haber vencido en Ecuador por 2-0 a San Pablo, también lo hizo por 1-0 en el Morumbí, por lo que se convirtió automáticamente en el rival de Palmeiras, verdugo de River.

El gol del conjunto que cuenta con el argentino Lisandro Alzugaray fue obra de Jeison Medina, despidiendo así al elenco de Hernán Crespo que contó con Alan Franco, Enzo Díaz Emiliano Rigoni y el ingreso de Juan Dinenno. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1971368932004008410&partner=&hide_thread=false La jugada de la noche: el gol de Jeison Medina para el pase de @LDU_Oficial @CocaColaAr pic.twitter.com/F5o1so1Qw3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 26, 2025

