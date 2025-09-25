Estudiantes perdió en los penales, y Flamengo es semifinalista de la Libertadores

La última llave de cuartos de final de Copa Libertadores debía definirse en UNO y Estudiantes de La Plata salió con todo en busca de la remontada contra Flamengo . Pero claro que no la iba a tener nada sencilla contra el conjunto brasilero y terminó dándose un partido con todos los condimentos.

Atrás había quedado esa primera media hora en el Maracaná donde Flamengo tuvo contra las cuerdas a Estudiantes, y lo cierto es que ese 2-1 dejó con vida al Pincha de cara a la revancha. Así las cosas, el elenco de Eduardo Domínguez saltó a la cancha ante un tremendo clima en UNO, y pudo aprovechar para sacar ventaja.

Fue en la última jugada del primer tiempo que Gastón Benedetti marcó un tremendo golazo y ya en el complemento buscó darlo vuelta.

Pero todo terminó 1-0 y con el global 2-2 la definición se fue a los penales. Allí, Agustín Rossi se convirtió en héroe tapando dos disparos, y con la victoria 4-2 el Mengao eliminó al Pincha para clasificar a las semifinales donde se medirá vs. Racing.