viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa Libertadores

Estudiantes perdió en los penales, y Flamengo es semifinalista de la Libertadores

Flamengo, con el ex arquero de Boca, Agustín Rossi, como figura, derrotó a Estudiantes de la Plata y enfrentará a Racing en una de las semifinales de la Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La última llave de cuartos de final de Copa Libertadores debía definirse en UNO y Estudiantes de La Plata salió con todo en busca de la remontada contra Flamengo. Pero claro que no la iba a tener nada sencilla contra el conjunto brasilero y terminó dándose un partido con todos los condimentos.

Lee además
locura en avellaneda: aparecio solari por el segundo palo y clasifico a racing a la semifinales de la copa libertadores
1° clasificado

Locura en Avellaneda: apareció 'Solari' por el segundo palo y clasificó a Racing a la semifinales de la Copa Libertadores
liga de quito elimino a san pablo y es semifinalista de la libertadores
Copa Libertadores

Liga de Quito eliminó a San Pablo y es semifinalista de la Libertadores

Atrás había quedado esa primera media hora en el Maracaná donde Flamengo tuvo contra las cuerdas a Estudiantes, y lo cierto es que ese 2-1 dejó con vida al Pincha de cara a la revancha. Así las cosas, el elenco de Eduardo Domínguez saltó a la cancha ante un tremendo clima en UNO, y pudo aprovechar para sacar ventaja.

Fue en la última jugada del primer tiempo que Gastón Benedetti marcó un tremendo golazo y ya en el complemento buscó darlo vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/encupincha/status/1971384092303425898&partner=&hide_thread=false

Pero todo terminó 1-0 y con el global 2-2 la definición se fue a los penales. Allí, Agustín Rossi se convirtió en héroe tapando dos disparos, y con la victoria 4-2 el Mengao eliminó al Pincha para clasificar a las semifinales donde se medirá vs. Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1971403591824118076&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Con Instituto un sábado y con San Lorenzo, en plena siesta: estas son las próximas fechas de San Martín

En varios puntos de San Juan, los chicos le dieron comienzo a los Juegos Intercolegiales

La Liga Sanjuanina insiste con que se investiguen las presuntas apuestas ilegales

Hoy cumpliría 83 años Ringo Bonavena: el día que protagonizó la pelea más taquillera junto a un sanjuanino

La Reserva de San Martín no pudo romper el cero con Instituto y sumó un punto importante en el Predio

Copa Argentina: el duelo de cuartos entre River-Racing ya tiene sede y horario

"¿Y la copa?": la cargada de Toledano a Marcela Podda en pleno noticiero

San Juan brilló en el Torneo Aniversario de Saltos Hípicos en Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la temporada de ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%
Información oficial

Atención estatales sanjuaninos : ya hay fecha de pago de sueldos, con aumento del 1,9%

Te Puede Interesar

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Por Walter Vilca
El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo
Video

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás
Las mejores fotos

En una multitudinaria muestra de fe, San Juan celebró la procesión a la Virgen del Rosario de San Nicolás

Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra. video
ESPACIO DE MARCA

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3