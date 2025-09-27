Julián Álvarez en modo leyenda: doblete y una tarde inolvidable en el Wanda"

En un clásico que quedará grabado en la historia, Julián Álvarez volvió a mostrar por qué es uno de los delanteros más temidos de Europa. Con un doblete, el ex River Plate fue la gran figura del Atlético de Madrid en la goleada 5-2 sobre el Real Madrid, un resultado que no se veía desde hace 75 años.

El partido comenzó con intensidad: Robin Le Normand abrió el marcador para el Atleti a los 14 minutos, pero Kylian Mbappé igualó para el Merengue a los 25, seguido por el gol de Arda Güler a los 36 para poner al Real 2-1 arriba. Sin embargo, Alexander Sørloth volvió a empatar para el Atlético a los 48 minutos.

La aparición estelar de Julián Álvarez llegó a los 51 minutos con un penal ejecutado con precisión tras la falta de Arda sobre Nico González. Apenas 12 minutos después, el delantero argentino volvió a sorprender a Courtois con un tremendo tiro libre desde lejos que se clavó contra el palo derecho, desatando la euforia en el Wanda Metropolitano. Antoine Griezmann cerró la cuenta en tiempo de descuento, sellando un triunfo memorable.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Atlético de Madrid