San Martín cumple 118 años de historia y pasión: sus orígenes y sus logros

El Club Atlético San Martín de San Juan celebra este 27 de septiembre su 118° aniversario, consolidándose como una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la provincia cuyana. Fundado en 1907 por un grupo de jóvenes apasionados por el fútbol, el club ha sido un pilar fundamental en el desarrollo deportivo y social de San Juan.

Increíble Empate con sabor a derrota: San Martín lo ganaba, y el Calamar le cortó la ilusión del triunfo en el ultimo suspiro

La historia del club comienza en una peluquería de la calle 25 de Mayo y General Acha, donde un grupo de jóvenes decidió formar una institución que representara a la clase trabajadora de la zona norte de la ciudad. El nombre elegido, San Martín, rinde homenaje al prócer argentino, y los colores negro y verde fueron seleccionados por su significado simbólico: el negro representaba a los "negritos" del barrio, y el verde, el color de la esperanza.

Logros deportivos destacados

San Martín ha sido el club más exitoso en la historia del fútbol sanjuanino, con 26 títulos oficiales de la Liga Sanjuanina de Fútbol, incluyendo campeonatos en 1921, 1924, 1926, 1932, 1937, 1940, 1941, 1943, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1964, 1967, 1969, 1977, 1980, 1989, 1990, 1992, 1994 y 2012 Wikipedia. Además, ha sido protagonista en torneos nacionales, participando en el Torneo Nacional de 1970 y en el Nacional B en diversas temporadas.

Ascensos a la Primera División

El club ha logrado ascender a la Primera División del fútbol argentino en tres ocasiones: en 2007, 2011 y 2014. Estos ascensos fueron celebrados por toda la provincia, destacando el compromiso y la pasión de la hinchada verdinegra. El último ascenso, en 2024, marcó el regreso del club a la máxima categoría del fútbol argentino, consolidando su posición como uno de los equipos más representativos del interior del país.

Estadio Hilario Sánchez: un símbolo de identidad

El Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, inaugurado en 1951, es el hogar del club y un símbolo de su identidad. Con una capacidad para más de 19.000 espectadores, ha sido escenario de innumerables partidos históricos y eventos que han fortalecido el vínculo entre el club y su hinchada.