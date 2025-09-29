lunes 29 de septiembre 2025

El calendario

Uno a uno: el camino que tiene que hacer Boca para clasificar a la Copa Libertadores

El traspié ante Defensa sacudió un poco la tabla, pero aún le quedan seis duelos para volver a disputar la Libertadores. El calendario que le queda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El camino de Boca para llegar a la Copa Libertadores.&nbsp;

El camino de Boca para llegar a la Copa Libertadores. 

La derrota por 2-1 ante Defensa y Justicia no fue una más para Boca porque no solo le cortó una racha de seis partidos invictos, sino que lo puso en serio peligro para disputar la próxima Copa Libertadores porque ahora cayó al cuarto lugar, por lo que está en zona de Sudamericana, debido a que Argentinos ocupa el tercer lugar de la tabla anual e iría al repechaje.

El Xeneize, que no disputó la fase principal del torneo de equipos más importante del continente en los últimos dos años, solo tiene dos caminos para meterse en la próxima edición: terminar entre los primeros tres de la anual o ser campeón del Clausura.

Si termina más abajo es cierto que se le puede abrir un cupo, pero para eso necesita que los que están por encima en la tabla (Rosario Central con 50, River con 49 y Argentinos con 47) ganen el torneo o la Copa Argentina, certamen del cual el conjunto azul y oro quedó fuera.

Por esa razón, los seis compromisos que restan en el Clausura son esenciales para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Deberán sumar la mayor cantidad de puntos para llegar a los playoffs con la clasificación a la Libertadores confirmada y, de esa manera, no verse obligados a ser campeones.

Sin embargo, los partidos que le quedan no serán para nada sencillos, más allá de que tendrá la ventaja de que cuatro serán en condición de local, donde -se supone- Boca se hará mucho más fuerte que cuando juega de visitante.

El primer escollo para los de Russo será Newell's, el próximo domingo desde las 19. El equipo del Ogro Fabbiani no viene bien, ya que se quedó fuera de la Copa Argentina y está anteúltimo en la zona A. Luego, el Xeneize visitará a Barracas, el sábado 11 de octubre desde las 14.30. El Guapo es uno de los protagonistas del grupo y es escolta de Unión.

Después Boca tendrá que recibir a Belgrano, que ha levantado su nivel en los últimos partidos con el Ruso Zielinski en el banco y más tarde deberá visitar a Estudiantes en La Plata, que tras quedarse afuera de la Libertadores apuntará con todo los cañones al certamen local.

En la anteúltima fecha, el Xeneize tendrá un encuentro que podría marcar el rumbo en lo que resta del año porque recibirá a River en un partido de alto impacto, ya que una victoria podría enderezar el barco, pero una derrota sería un golpe difícil de digerir. El cruce sería el segundo fin de semana de noviembre, ya que el del 26 de octubre no habrá fútbol por las elecciones.

Finalmente, los comandados por Russo cerrarán su camino rumbo a la Libertadores frente a Tigre, también en la Bombonera, y será el último antes de los playoffs. ¿Podrá Boca volver a jugar la copa que tanto ilusiona a sus hinchas?

