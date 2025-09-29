lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Bengalas de humo, banderas y mucho color: el tremendo recibimiento a un equipo de futsal de Chimbas

Un partido de la categoría C del futsal sanjuanino se transformó en una verdadera fiesta por sus hinchas, que se encargaron de decorar todo para darle un espectacular recibimiento a "Los Pibes" del barrio. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El tremendo recibimiento a Santo Domingo en el futsal.

El tremendo recibimiento a Santo Domingo en el futsal.

El futsal sanjuanino volvió a demostrar que no todo pasa en las grandes ligas. A veces, la pasión más auténtica está en los barrios, en los clubes y en los pibes que dejan todo por los colores. Así fue anoche en Chimbas, donde el Barrio Santo Domingo vivió un recibimiento impresionante. Digno y con clima de final. Los hinchas hicieron su fiesta.

Lee además
Juegos Intercolegiales sigue con sus actividades. 
El detalle

Los Juegos Intercolegiales tuvieron otra jornada de resultados
Sportivo Desamparados en el centro de la polémica por una ¿mala decisión del juez?
Video

El gol válido que terminó en penal atajado: el grosero error de un árbitro sanjuanino en cancha de Desamparados

Banderas, bengalas de humo, bombas de estruendo y un aliento constante desde la tribuna, marcaron el comienzo del partido frente a La Colombia, uno de los rivales más duros de la categoría C. Pero nada de eso intimidó al Santo, que sacó pecho, metió garra y se quedó con los tres puntos, tanto en la primera como en la segunda categoría.

En Primera fue victoria ajustada 4-3 y en Reserva también fue triunfo apretado pero por la mínima, 1-0

Las imágenes del recibimiento no tardaron en viralizarse en redes sociales y por la página oficial del club. El equipo fue recibido en medio de una nube de humo azul y blanco, haciendo honor al color de la camiseta. "Gracias a toda la gente que fue a acompañar a los pibes. Esto sigue", escribieron desde el club en sus redes, orgullosos del aguante popular.

Captura de pantalla 2025-09-29 190747

El tremendo recibimiento a un equipo de futsal de Chimbas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1972786727744950771&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Al ritmo de la Nueva luna y por la peatonal, las primera horas del Barcelona en San Juan

Uno a uno: el camino que tiene que hacer Boca para clasificar a la Copa Libertadores

Los dos partidos que se perdería Paredes en Boca por la fecha FIFA

El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1

UPCN completó los receptores punta para la LVA 2025/26

El Zonda, irresistible: Facu Leanez, el otro sanjuanino que se suma al regreso del mítico autódromo

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

San Juan será sede de un torneo senior de tenis que reunirá a jugadores de todo el país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el revival maradoniano en jachal: hizo un gol con la mano y su equipo gano 2-1
Perlita

El revival maradoniano en Jáchal: hizo un gol con la mano y su equipo ganó 2-1

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina