Bengalas de humo, banderas y mucho color: el tremendo recibimiento a un equipo de futsal de Chimbas

El futsal sanjuanino volvió a demostrar que no todo pasa en las grandes ligas. A veces, la pasión más auténtica está en los barrios, en los clubes y en los pibes que dejan todo por los colores. Así fue anoche en Chimbas, donde el Barrio Santo Domingo vivió un recibimiento impresionante. Digno y con clima de final. Los hinchas hicieron su fiesta.

Banderas, bengalas de humo, bombas de estruendo y un aliento constante desde la tribuna, marcaron el comienzo del partido frente a La Colombia, uno de los rivales más duros de la categoría C. Pero nada de eso intimidó al Santo, que sacó pecho, metió garra y se quedó con los tres puntos, tanto en la primera como en la segunda categoría.

En Primera fue victoria ajustada 4-3 y en Reserva también fue triunfo apretado pero por la mínima, 1-0

Las imágenes del recibimiento no tardaron en viralizarse en redes sociales y por la página oficial del club. El equipo fue recibido en medio de una nube de humo azul y blanco, haciendo honor al color de la camiseta. "Gracias a toda la gente que fue a acompañar a los pibes. Esto sigue", escribieron desde el club en sus redes, orgullosos del aguante popular.

Captura de pantalla 2025-09-29 190747

El tremendo recibimiento a un equipo de futsal de Chimbas