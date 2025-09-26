viernes 26 de septiembre 2025

Redes

Los provocadores mensajes del Flamengo contra Estudiantes (y los argentinos) tras eliminarlo de la Copa Libertadores

El conjunto brasileño no dejó pasar la oportunidad para burlarse del Pincha luego de dejarlo en el camino en la máxima competencia internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Flamengo, tras imponerse por penales a Estudiantes de La Plata tras el 1-0 adverso en La Plata en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 (Agustín Rossi contuvo dos disparos), recurrió a sus cuentas oficiales en la red social X para difundir una serie de mensajes donde ironizó sobre las tradiciones argentinas y apuntó directamente al club local y su hinchada. La publicación, replicada tanto en la cuenta oficial en portugués como en inglés del club brasileño, generó controversias a nivel regional y reavivó la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina.

image

El comienzo del cruce digital se dio minutos después de que el plantel visitante selló su clasificación al superar la tanda de penales. La primera publicación que difundió Flamengo consistió en una enumeración de preferencias nacionales. “Mate helado mejor que mate caliente. Brigadeiro mejor que Alfajor. Samba mejor que el Tango. Pastel de feira mejor que la empanada. Zico más grande que Maradona. Churrasco mejor que asado. Vino brasileño mejor que vino argentino y 1 real es más que 247 pesos argentinos”, escribió el club carioca.

image

La confrontación no se limitó a esa publicación. Durante la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, el Mengão volvió a emplear las redes, esta vez con alusión directa a los incidentes ocurridos en la previa del partido. Un grupo de hinchas de Estudiantes de La Plata intentó interrumpir el descanso del plantel brasileño con fuegos artificiales. Aprovechando el episodio, el club publicó: “¡A despertar, nación! ¡Es hora de celebrar la clasificación!”, acompañado de imágenes de la pirotecnia. El detalle de la hora elegida para el posteo reforzó el carácter provocador del mensaje.

image

La cuenta internacional de Flamengo, gestionada en inglés, también amplificó el tono del cruce futbolístico. En una de sus publicaciones, enfocó la burla en las acciones previas de los simpatizantes de Estudiantes de La Plata frente al hotel del equipo carioca. “Supongo que La Plata se quedó sin fuegos artificiales”, se lee en el mensaje, seguido de un emoji de sueño.

image

Otra de las publicaciones importantes apareció cuando Flamengo concluyó: “Cuando el león cae, el urubu se convierte en rey”. La frase hace alusión directa a los apodos de ambos equipos. Estudiantes de La Plata es conocido como “el León”, mientras que el buitre (urubu, en portugués) es la mascota de Flamengo, detalle que enfatiza el carácter simbólico del triunfo para el club brasileño.

Los mensajes publicados por el club brasileño se convirtieron en tendencia en múltiples plataformas sociales, sumando interacción de hinchas tanto en Brasil como en Argentina. Con esta eliminación, el Pincha ahora apuntará todos sus cañones al Torneo Clausura, competencia que lo tiene como uno de los escoltas de Unión de Santa Fe en el Grupo A. Este martes buscará recuperarse cuando visite a Newell’s.

El Fla, por su parte, avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá contra Racing, conjunto que viene de dejar en el camino a Vélez Sarsfield. Los dirigidos por Filipe Luís, además, sueñan con un doblete de títulos, ya que se encuentran también con vida y expectantes en la Serie A. Los cariocas son líderes del Brasileirao con 51 unidades, uno más que su escolta Cruzeiro (los de Belo Horizonte tienen un partido más). Este domingo tendrán un duro compromiso, cuando viajen a San Pablo para medirse con Corinthians.

