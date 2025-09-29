El gol válido que terminó en penal atajado: el grosero error de un árbitro sanjuanino en cancha de Desamparados

Este fin de semana, en un partido correspondiente al torneo local entre Sportivo Desamparados y López Peláez , se vivió una de esas jugadas que no pasan desapercibidas en el momento, ni mucho menos en las redes sociales. Lo que parecía un gol legítimo, terminó en un penal que no debió cobrarse… y encima ¡fue atajado!. Todo, por una mala aplicación del reglamento por parte de Ignacio Aurtenechea, quien estuvo como árbitro principal en el encuentro que se disputó en el Serpentario.

ídolo Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

La acción ocurrió tras un centro a favor de la visita. El pelotazo fue al corazón del área chica y, luego de un toque en el área, un jugador de López Peláez remató con dirección al ángulo. El arquero estaba completamente vencido. Pero en un intento desesperado, un defensor de Desamparados metió la mano para evitar el gol, aunque no logró su objetivo: la pelota ingresó por completo. ¿Qué pasó después?

En lugar de convalidar el gol, el árbitro decidió frenar la jugada, cobrar penal y expulsar al jugador que tocó la pelota con la mano. Una decisión completamente equivocada, que no sólo privó al equipo visitante de un gol válido, sino que además le dio la chance al rival de evitar la caída parcial en el marcador. Y por si fuera poco, el remate desde los doce pasos fue atajado. Un combo perfecto de injusticia y polémica.

¿Qué dice el reglamento en estos casos?

Según la regla 12 del reglamento de FIFA: si un defensor comete una infracción (como una mano intencional) para evitar un gol, pero no lo consigue y el gol igualmente se concreta, el árbitro debe aplicar la ley de la ventaja y convalidar el tanto. El jugador que cometió la infracción puede ser sancionado con tarjeta roja por conducta antideportiva grave, pero el gol cuenta.

Es decir, en este caso, lo correcto era dejar seguir la jugada y otorgar el gol a López Peláez. Luego, aplicar la sanción disciplinaria correspondiente al defensor, ya sea amarilla o roja según la intención y la gravedad.

El video: