Los Juegos Intercolegiales tuvieron otra jornada de resultados

Juegos Intercolegiales sigue con sus actividades.

Una nueva jornada de Juegos Intercolegiales se disputó este lunes en la provincia de San Juan, donde en las deportes de handball, atletismo, vóley y ajedrez, se realizó la competencia escolar más importante de nuestra provincia en categorías Sub 12 y Sub 14. Estos son los resultados:

Se desarrolló en el departamento Chimbas y participaron 350 chicos aproximadamente.

Sub 12 Femenino

1° Arturo Illia

2° Bavio

3° Blas Parera

Sub 12 masculino

1° Arturo Illia

2° República Oriental de Uruguay

3° Bavio

Sub 14 Femenino

1° Arturo Illia

2° Provincia de La Rioja

3° Colegio Andacollo

Sub 14 Masculino

1° Colegio Del Prado

2° Colegio Andacollo Turno Tarde

3° Colegio Andacollo Turno Mañana

ATLETISMO

Ullúm y Zonda fueron los departamentos donde se desarrolló la actividad.

Salto en Largo Sub 14

1° Salvador Agüero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.37 metros

2° Thiago Abrego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.26 metros

3° Elías Ibazeta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 3.80 metros

Lanzamiento de Bala Sub 14

1° Ezequiel Mola - Escuela Agrotécnica de Zonda - 7.21 metros

2° Renata Cardozo - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.40 metros

Carrera Sub 14

1° Thiago Abiego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 11:30 segundos

2° Ezequiel Monta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:00 segundos

3° Salvador Aguero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:25 segundos

Sub 12

1° Escuela Mercedes Nievas De Castro 4.460 Puntos

2° Escuela Elvira de la Riestra de Laínez 4.080 Puntos

3° Escuela Benjamín Lenoir 2.900 Puntos

VÓLEY

Se jugó en el Parque de Rivadavia, del departamento Rivadavia.

Femenino Sub 12

1° Roque Sáenz Peña

2° Colegio San Agustín

3° Rivadavia Norte

Masculino Sub 12

1° Provincia de Catamarca

2° Bandera Ciudadana

3° Enrique Mosconi

AJEDREZ

En el Complejo La Superiora, del departamento Rawson, jugaron en la primaria.

GENERAL

1° Micaela Muñoz 4,5 puntos (Provincia del Chaco)

2° Isaías Conturzo 4,5 puntos (Gabriela Mistral)

3° Cristian Lara 4 puntos (Patricias Mendocinas)

FEMENINO

1° Sofía Alfaro (Presidente Sarmiento)

2° Nerea Vila (Alas Argentinas)

3° Francesca Montivero (Patricias Mendocinas)