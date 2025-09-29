Los Juegos Intercolegiales tuvieron otra jornada de resultados

Una nueva jornada de Juegos Intercolegiales se disputó este lunes en la provincia de San Juan, donde en las deportes de handball, atletismo, vóley y ajedrez, se realizó la competencia escolar más importante de nuestra provincia en categorías Sub 12 y Sub 14. Estos son los resultados:
Se desarrolló en el departamento Chimbas y participaron 350 chicos aproximadamente.
Sub 12 Femenino
1° Arturo Illia
2° Bavio
3° Blas Parera
Sub 12 masculino
1° Arturo Illia
2° República Oriental de Uruguay
3° Bavio
Sub 14 Femenino
1° Arturo Illia
2° Provincia de La Rioja
3° Colegio Andacollo
Sub 14 Masculino
1° Colegio Del Prado
2° Colegio Andacollo Turno Tarde
3° Colegio Andacollo Turno Mañana
ATLETISMO
Ullúm y Zonda fueron los departamentos donde se desarrolló la actividad.
Salto en Largo Sub 14
1° Salvador Agüero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.37 metros
2° Thiago Abrego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.26 metros
3° Elías Ibazeta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 3.80 metros
Lanzamiento de Bala Sub 14
1° Ezequiel Mola - Escuela Agrotécnica de Zonda - 7.21 metros
2° Renata Cardozo - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.40 metros
Carrera Sub 14
1° Thiago Abiego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 11:30 segundos
2° Ezequiel Monta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:00 segundos
3° Salvador Aguero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:25 segundos
Sub 12
1° Escuela Mercedes Nievas De Castro 4.460 Puntos
2° Escuela Elvira de la Riestra de Laínez 4.080 Puntos
3° Escuela Benjamín Lenoir 2.900 Puntos
VÓLEY
Se jugó en el Parque de Rivadavia, del departamento Rivadavia.
Femenino Sub 12
1° Roque Sáenz Peña
2° Colegio San Agustín
3° Rivadavia Norte
Masculino Sub 12
1° Provincia de Catamarca
2° Bandera Ciudadana
3° Enrique Mosconi
AJEDREZ
En el Complejo La Superiora, del departamento Rawson, jugaron en la primaria.
GENERAL
1° Micaela Muñoz 4,5 puntos (Provincia del Chaco)
2° Isaías Conturzo 4,5 puntos (Gabriela Mistral)
3° Cristian Lara 4 puntos (Patricias Mendocinas)
FEMENINO
1° Sofía Alfaro (Presidente Sarmiento)
2° Nerea Vila (Alas Argentinas)
3° Francesca Montivero (Patricias Mendocinas)