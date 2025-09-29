lunes 29 de septiembre 2025

El detalle

Los Juegos Intercolegiales tuvieron otra jornada de resultados

Hubo actividad en Chimbas, Úllum, Zonda, Rawson y Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juegos Intercolegiales sigue con sus actividades.&nbsp;

Una nueva jornada de Juegos Intercolegiales se disputó este lunes en la provincia de San Juan, donde en las deportes de handball, atletismo, vóley y ajedrez, se realizó la competencia escolar más importante de nuestra provincia en categorías Sub 12 y Sub 14. Estos son los resultados:

HANDBALL

Se desarrolló en el departamento Chimbas y participaron 350 chicos aproximadamente.

Sub 12 Femenino

1° Arturo Illia

2° Bavio

3° Blas Parera

Sub 12 masculino

1° Arturo Illia

2° República Oriental de Uruguay

3° Bavio

Sub 14 Femenino

1° Arturo Illia

2° Provincia de La Rioja

3° Colegio Andacollo

Sub 14 Masculino

1° Colegio Del Prado

2° Colegio Andacollo Turno Tarde

3° Colegio Andacollo Turno Mañana

ATLETISMO

Ullúm y Zonda fueron los departamentos donde se desarrolló la actividad.

Salto en Largo Sub 14

1° Salvador Agüero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.37 metros

2° Thiago Abrego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.26 metros

3° Elías Ibazeta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 3.80 metros

Lanzamiento de Bala Sub 14

1° Ezequiel Mola - Escuela Agrotécnica de Zonda - 7.21 metros

2° Renata Cardozo - Escuela Agrotécnica de Zonda - 4.40 metros

Carrera Sub 14

1° Thiago Abiego - Escuela Agrotécnica de Zonda - 11:30 segundos

2° Ezequiel Monta - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:00 segundos

3° Salvador Aguero - Escuela Agrotécnica de Zonda - 12:25 segundos

Sub 12

1° Escuela Mercedes Nievas De Castro 4.460 Puntos

2° Escuela Elvira de la Riestra de Laínez 4.080 Puntos

3° Escuela Benjamín Lenoir 2.900 Puntos

VÓLEY

Se jugó en el Parque de Rivadavia, del departamento Rivadavia.

Femenino Sub 12

1° Roque Sáenz Peña

2° Colegio San Agustín

3° Rivadavia Norte

Masculino Sub 12

1° Provincia de Catamarca

2° Bandera Ciudadana

3° Enrique Mosconi

AJEDREZ

En el Complejo La Superiora, del departamento Rawson, jugaron en la primaria.

GENERAL

1° Micaela Muñoz 4,5 puntos (Provincia del Chaco)

2° Isaías Conturzo 4,5 puntos (Gabriela Mistral)

3° Cristian Lara 4 puntos (Patricias Mendocinas)

FEMENINO

1° Sofía Alfaro (Presidente Sarmiento)

2° Nerea Vila (Alas Argentinas)

3° Francesca Montivero (Patricias Mendocinas)

