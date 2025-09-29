lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Priscila Barzola es de Chimbas y acaba de cumplir 18 años. Su familia la búsqueda desesperadamente porque se fue en plena madrugada y aseguran que está en Buenos Aires con un hombre que conoció jugando al Free Fire.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.11.17 (3)
WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.11.17 (4)

Una familia de Chimbas pasa horas angustiantes por la desaparición de su hija de 18 años que se fue de su vivienda el domingo a las 6 de la mañana sin dejar rastro.

Lee además
muerte del ciclista en ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalia
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Se trata de Priscila Barzola, quien es intensamente buscada por su familia y por la Policía porque creen que podría haber caído en una trampa, a través de un videojuego.

Sus familiares, aseguraron que la adolescente conoció a un hombre por el videojuego Free Fire y que habría sido este quien la convenció de viajar a Buenos Aires. Según explicaron vecinos de la joven a otro medio sanjuanino, en el Aeropuerto les confirmaron que Priscila salió en un vuelo hacia Buenos Aires y desde su teléfono se habrían comunicado con sus padres para decirles que está bien, que no la busquen y que se fue por decisión propia.

Sin embargo, con el correr de las horas los mensajes que recibió la familia de Priscila habrían cambiado de tono y de un viaje voluntario pasó a un pedido de auxilio, en el que le habría pedido a su padre que viaje a buscarla porque se la iban a llevar a Perú. Ante este panorama, la familia de Priscila pidió ayuda a la Policía porque, además, estarían recibiendo mensajes en los que ella les envía la ubicación y luego la elimina, por lo que no tienen datos certeros de dónde podría estar.

De momento, la Justicia sanjuanina investiga el hecho y no hay aún registros de que pudiera haber salido del país, ni sobre la persona con la que estaría. Migraciones ya trabaja a nivel nacional e internacional para dar con el paradero de la joven chimbera.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.11.17 (4)
Seguí leyendo

Un motociclista terminó hospitalizado tras choque en cadena en Santa Lucía

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

"Poliparteros" sanjuaninos lograron que un bebé naciera sano y salvo en Médano de Oro

Amenaza de bomba al Centro Cívico: los dos detenidos hicieron el llamado cuando estaban trabajando

Gracias a sus perros, un hombre sorprendió a un ladrón y logró que lo detuvieran

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina