Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Una familia de Chimbas pasa horas angustiantes por la desaparición de su hija de 18 años que se fue de su vivienda el domingo a las 6 de la mañana sin dejar rastro.

Se trata de Priscila Barzola , quien es intensamente buscada por su familia y por la Policía porque creen que podría haber caído en una trampa, a través de un videojuego.

Sus familiares, aseguraron que la adolescente conoció a un hombre por el videojuego Free Fire y que habría sido este quien la convenció de viajar a Buenos Aires. Según explicaron vecinos de la joven a otro medio sanjuanino, en el Aeropuerto les confirmaron que Priscila salió en un vuelo hacia Buenos Aires y desde su teléfono se habrían comunicado con sus padres para decirles que está bien, que no la busquen y que se fue por decisión propia.

Sin embargo, con el correr de las horas los mensajes que recibió la familia de Priscila habrían cambiado de tono y de un viaje voluntario pasó a un pedido de auxilio, en el que le habría pedido a su padre que viaje a buscarla porque se la iban a llevar a Perú. Ante este panorama, la familia de Priscila pidió ayuda a la Policía porque, además, estarían recibiendo mensajes en los que ella les envía la ubicación y luego la elimina, por lo que no tienen datos certeros de dónde podría estar.

De momento, la Justicia sanjuanina investiga el hecho y no hay aún registros de que pudiera haber salido del país, ni sobre la persona con la que estaría. Migraciones ya trabaja a nivel nacional e internacional para dar con el paradero de la joven chimbera.