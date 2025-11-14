viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio Pie de Palo

En Caucete, le encontraron cocaína, marihuana ¡y hasta un posnet!

La Policía de la Comisaría 37° allanó una vivienda en el Barrio Pie de Palo y detuvo a un hombre de 37 años. La causa quedó en manos de la Justicia Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un allanamiento realizado este viernes por personal de la Comisaría 37° terminó con la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de droga y elementos vinculados a la comercialización en el Barrio Pie de Palo, en Caucete.

Lee además
¡escuchalo! el audio made in caucete que llego a las redes y anda por todos lados
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todos lados"
le siguen apareciendo hechos a los bonnie y clyde de caucete
Más complicados

Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo en horas de la mañana en el domicilio de Néstor Emanuel Narváez, donde los efectivos hallaron 12 gramos de cocaína, 1 gramo de marihuana, una balanza de precisión y, sorpresivamente, hasta un posnet, lo que reforzó las sospechas de venta al menudeo.

Narváez fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo de la Dra. Virginia Rodríguez, quien ordenó su vinculación a los actuados del Juzgado Federal.

Temas
Seguí leyendo

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Le robaron la moto a un policía y los ladrones después chocaron: serían los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Conmoción en las redes por la muerte de Tato, el motociclista que perdió la vida en Caucete

Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

Denunciaron a un edil de Caucete por extorsión: una secretaria afirmó que la presionó para entregar la mitad de su sueldo

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Vuelco en el camino a Los Azules: afirmaron que el chofer del camión no viajaba a alta velocidad y llevaba puesto el cinturón de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

Por Elizabeth Pérez
Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación
Operativo en Rawson

Le secuestraron más de $2.500.000 y cheques con cifras millonarias: estaría relacionado al robo a una camioneta en Lateral de Circunvalación

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses
Judiciales

Hace un año intentó matar a un vecino de un balazo en Capital y ahora confirmaron que seguirá preso por los próximos tres meses

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General
Análisis

Los mensajes políticos que dejó la rosca previa y la votación para designar al nuevo Fiscal General

Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno