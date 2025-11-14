En Caucete, le encontraron cocaína, marihuana ¡y hasta un posnet!

Un allanamiento realizado este viernes por personal de la Comisaría 37° terminó con la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de droga y elementos vinculados a la comercialización en el Barrio Pie de Palo, en Caucete.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo en horas de la mañana en el domicilio de Néstor Emanuel Narváez, donde los efectivos hallaron 12 gramos de cocaína, 1 gramo de marihuana, una balanza de precisión y, sorpresivamente, hasta un posnet, lo que reforzó las sospechas de venta al menudeo.

Narváez fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal San Juan, a cargo de la Dra. Virginia Rodríguez, quien ordenó su vinculación a los actuados del Juzgado Federal.

Compartí esta nota en redes sociales:







