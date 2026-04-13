Perdió el control de su auto y terminó adentro de un desagüe: tenía casi el triple de alcohol

Un grave incidente vial tuvo lugar este domingo en Caucete, cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo al interior de un desagüe. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias fatales, reveló una grave negligencia: el hombre al volante se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en horas de la mañana. Por motivos que se intentan establecer, el conductor de un automóvil de marca Citroën no pudo mantener el rumbo del rodado, se despistó y terminó impactando dentro del canal de desagüe.

Al llegar al lugar, el personal policial procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue contundente y alarmante: el hombre arrojó un valor de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que representa casi el triple de lo permitido por la ley para conductores particulares (0,5 g/l).

A pesar del vuelco y la posición en la que quedó el vehículo, fuentes oficiales confirmaron que el protagonista del accidente no sufrió heridas de gravedad y se encuentra fuera de peligro. No se vieron involucrados otros vehículos ni peatones en el suceso.