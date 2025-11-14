viernes 14 de noviembre 2025

Tiempo Pregunta

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle

En una nueva edición de Tiempo Pregunta, pusimos a los transeúntes frente a decisiones que nadie quiere tomar: ¿música o películas?, ¿inteligencia o diversión?, ¿ser invisible o leer mentes? Mirá cómo respondieron

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiempo pregunta sanjuaninos

Salir a la calle siempre deja historias y grandes dudas. En esta edición de Tiempo Pregunta, desafiamos a los sanjuaninos con consignas tan sencillas como incómodas: ¿Preferirían vivir sin música o sin películas? ¿Dormir solo dos horas pero descansar como si fueran ocho, o comer sin engordar jamás? Las respuestas dejaron en evidencia que las decisiones, incluso las imaginarias, pueden convertirse en verdaderos dilemas.

Entre risas, gestos de indecisión y algunos silencios eternos, también se animaron a pensar en situaciones extremas: ser invisibles o leer la mente; pasar cinco años presos o diez años en coma; borrar todos los recuerdos o revivir los peores una y otra vez. Cada opción traía consigo reflexiones sobre la libertad, la identidad y hasta el sentido de la felicidad.

Y como si eso fuera poco, cerramos con una elección que dividió opiniones: ¿ser la persona más divertida o la más inteligente? Lo cierto es que, en estos juegos, no hay respuestas correctas.

Mirá el video y descubrí cómo resolvieron estos dilemas los sanjuaninos en plena calle:

Embed - Tiempo Pregunta: Los sanjuaninos responden dilemas
