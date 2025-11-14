viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

La reestructuración del ala Norte del primer piso del Edificio 25 de Mayo, avanzada en un 93%, permite ganar valioso espacio de trabajo al convertir zonas de circulación en despachos funcionales

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Edificio 25 de Mayo, sede icónica de los tribunales de San Juan, está mostrando los resultados de la transformación en su ala Norte del primer piso, donde cinco dependencias del Ministerio Público Fiscal ya casi terminan de ser remodeladas y ampliadas. El foco de esta obra es la optimización del espacio mediante la conversión de áreas antes dedicadas a la circulación en nuevos espacios operativos. Esta reestructuración de módulos permitió ganar superficies que anteriormente solo servían como pasillos, según se conoció este viernes, durante un recorrido que las autoridades de la Corte de Justicia hicieron por la zona de trabajo.

Lee además
el mapa de los ascensos en el poder judicial
Polémica en Tribunales

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial
un cuadro, una escultura y la biblia juridica, las reliquias que baigorri mudara a la fiscalia general y los cambios que pretende aplicar
Ministerio Público

Un cuadro, una escultura y la "biblia jurídica", las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar

La obra de remodelación y ampliación está prácticamente terminada, con un avance del 93%. Solo restan detalles menores para su finalización total, como la colocación de cortinados y cartelería, entre otros.

image

La importancia de esta inversión es la refuncionalización y remodelación priorizada para garantizar el óptimo trabajo de los operadores judiciales del Ministerio Público Fiscal. Gracias a la reestructuración, se ganarán espacios suficientes para el funcionamiento de 50 nuevos puestos de trabajo. Este sector ampliado ya alberga dependencias claves como la UFI Delitos Informáticos y Defraudaciones, la UFI Genérica, la UFI Delitos contra la Propiedad, la Unidad de Soluciones Alternativas, y los Gabinetes Técnicos.

image

Además de la nueva distribución, la inversión de 230 millones de pesos incluyó el cambio parcial de mobiliario, la provisión de modernos acondicionadores de aire frío-calor y el retiro de equipamiento obsoleto.

Para constatar el avanzado estado de las obras y su impacto en la distribución del personal, la Corte de Justicia recorrió las instalaciones este viernes. La Presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, estuvo presente junto a los ministros Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria. También participaron de la visita el Fiscal General Provisorio, Daniel Galvani, y el secretario Administrativo, Javier Vera. Durante el recorrido, los fiscales Coordinadores Claudia Salica y Cristian Catalano, ofrecieron detalles sobre cómo se implementará la nueva distribución del personal en este sector ampliado de Tribunales y la arquitecta Florencia Gutiérrez de la empresa adjudicataria y el arquitecto Fabricio Pandolfini del Poder Judicial hablaron sobre los avances de los trabajos.

image

Temas
Seguí leyendo

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todos lados"

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
romulo campora a nuestra senora de lujan y jose maria nieto a media agua: que sacerdotes tienen nuevos destinos
Iglesia Católica

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores