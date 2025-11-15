sábado 15 de noviembre 2025

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

La víctima tenía 46 años. Las autoridades trabajan en el lugar para establecer cómo ocurrió este hecho lamentable.

Por Pablo Mendoza
El sábado comenzó de la peor manera en la provincia. Un motociclista falleció tras chocar con un sifón de un canal en el departamento Pocito. El siniestro fue cerca de la esquina de calle 8 y San Miguel.

La víctima fatal de este hecho sería un hombre de 46 años y fue identificado con Leonardo Vega y era casero de una finca cercana, expresaron los vecinos de la zona a este diario. El mismo iba a bordo de una moto Yamaha FZ, fue la primera información que brindó la Policía a este diario.

En el lugar se encuentra personal de la comisaría jurisdiccional, como así también miembros de la brigada de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal en turno, Francisco Micheltorena.

En la escena también está personal de Criminalística, para establecer -provisoriamente- cómo ocurrió este hecho lamentable. La primera información brindada por las autoridades es que el motorista protagonizó solo el choque y no hubo otros vehículos involucrados. Aparentemente perdió el control, la moto se desvió hacia un costado de la calle, chocó con un sifón de un canal y salió expulsado. Murió en el lugar, expresaron fuentes del caso.

Hubo un rumor que un auto habría chocado de atrás al vehículo, pero fue descartada por los investigadores.

