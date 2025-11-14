viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Propuestas

Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

San Juan se prepara para dos jornadas que ponen en valor la producción local, el compromiso ambiental y el espíritu emprendedor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se vienen dos ediciones seguidas de la Feria Agroproductiva.

Se vienen dos ediciones seguidas de la Feria Agroproductiva.

Este sábado 15 de noviembre regresa la Feria Agroproductiva al Parque de Mayo, sumándose al programa "Cambio Verde" y múltiples servicios para la familia. La agenda continúa el miércoles 19, con una feria especial para celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora en el Centro Cívico.

Lee además
Cómo serán representados Ischigualasto, la Difunta Correa y el cielo sanjuanino, en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.
Adelanto

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS
Cuatro ejemplares de suri cordillerano fueron rescatados en una casa de Iglesia. Se trata de aves protegidas por ley.
Ambiente

Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

La invitación para el sábado es de 9:30 a 13:30, en el tradicional Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, bajo la organización del Ministerio de Producción. En esta edición participarán 120 expositores de toda la provincia, ofreciendo alimentos frescos, artesanías y productos elaborados localmente.

image

Además, se suma nuevamente el programa Cambio Verde, impulsado por el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que promueve el reciclaje y el consumo responsable. Quienes lleven 20 materiales reciclables podrán obtener vouchers para usar en la feria, con un máximo de dos por familia.

Durante la jornada también habrá participación de distintos organismos provinciales: la Secretaría de Tránsito y Transporte entregará tarjetas SUBE y brindará asesoramiento; la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos realizará canje de botellas plásticas por trampas para la mosca de los frutos y difundirá técnicas de manejo integrado de plagas; y el Ministerio de Salud, a través del Vacunatorio Central, ofrecerá actualización gratuita del calendario de vacunación.

Por otra parte, el próximo miércoles 19 de noviembre, de 9:30 a 13:30, la Plaza Seca del Centro Cívico será sede de la Feria por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, también organizada por la Secretaría de Agricultura. Más de 40 productoras y emprendedoras locales presentarán una variada oferta que incluye panificados artesanales, aceite de oliva, dulces, conservas, frutas y verduras, cosmética natural, licores, viveros y mucho más.

image

"Esta celebración busca reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo económico y social de la provincia, y visibilizar su esfuerzo, creatividad y compromiso en el ámbito productivo", aseguraron desde la organización.

Temas
Seguí leyendo

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El plan de Zonda para luchar con la sobrepoblación de catas que afecta a los productores

La UNSJ despide a Nora Maroto, una figura clave en la vida de sus bibliotecas

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes

El empresario cordobés de la polémica llevaba al menos 8 años haciendo excursiones en la Pampa del Leoncito: las antiguas fotos y las huellas

Video: las históricas promos de la Escuela de Comercio, unidas para celebrar el 90° cumpleaños de un querido profesor

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Coldplay, K-Pop y mucha emoción: los coros infantiles de la UNSJ cerraron el año con un "concierto estelar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

Te Puede Interesar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo serán representados Ischigualasto, la Difunta Correa y el cielo sanjuanino, en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.
Adelanto

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave
En Cochagual

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles
Alianza

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles