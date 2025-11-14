Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

Este sábado 15 de noviembre regresa la Feria Agroproductiva al Parque de Mayo, sumándose al programa "Cambio Verde" y múltiples servicios para la familia. La agenda continúa el miércoles 19, con una feria especial para celebrar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora en el Centro Cívico.

La invitación para el sábado es de 9:30 a 13:30, en el tradicional Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, bajo la organización del Ministerio de Producción. En esta edición participarán 120 expositores de toda la provincia, ofreciendo alimentos frescos, artesanías y productos elaborados localmente.

Además, se suma nuevamente el programa Cambio Verde, impulsado por el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que promueve el reciclaje y el consumo responsable. Quienes lleven 20 materiales reciclables podrán obtener vouchers para usar en la feria, con un máximo de dos por familia.

Durante la jornada también habrá participación de distintos organismos provinciales: la Secretaría de Tránsito y Transporte entregará tarjetas SUBE y brindará asesoramiento; la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos realizará canje de botellas plásticas por trampas para la mosca de los frutos y difundirá técnicas de manejo integrado de plagas; y el Ministerio de Salud, a través del Vacunatorio Central, ofrecerá actualización gratuita del calendario de vacunación.

Por otra parte, el próximo miércoles 19 de noviembre, de 9:30 a 13:30, la Plaza Seca del Centro Cívico será sede de la Feria por el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, también organizada por la Secretaría de Agricultura. Más de 40 productoras y emprendedoras locales presentarán una variada oferta que incluye panificados artesanales, aceite de oliva, dulces, conservas, frutas y verduras, cosmética natural, licores, viveros y mucho más.

"Esta celebración busca reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo económico y social de la provincia, y visibilizar su esfuerzo, creatividad y compromiso en el ámbito productivo", aseguraron desde la organización.