viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Radicada en San Juan desde hace 15 años, Cecilia “Chechu” Chade convirtió el tatuaje en un lenguaje de sanación. En su estudio, transforma las cicatrices del cuerpo en obras de arte y autoestima, ayudando a mujeres que atravesaron tratamientos oncológicos.

Por Cecilia Corradetti
cecilia chade onco (1)
Cecilia Chade9
Cecilia Chade7
Cecilia Chade6
Cecilia Chade5
Cecilia Chade4
Cecilia Chade2
Cecilia Chade (1)

Tiene manos de artista y corazón solidario. Cecilia Chade —“Chechu”, como todos la llaman— nació en San Martín, Mendoza, pero hace 15 años que eligió vivir en San Juan. Llegó para estudiar diseño gráfico y, sin saberlo, encontró aquí su propósito: sanar a través del arte.

Lee además
el hospital rawson cuenta con nuevo ecografo pediatrico
Innovación

El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico
de pasillos a oficinas: la curiosa remodelacion en el edificio judicial mas famoso de san juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Cecilia Chade (1)

Su estudio, cálido y luminoso, es mucho más que un espacio de trabajo. Es un refugio donde el dolor se convierte en belleza, y donde las cicatrices cuentan nuevas historias. “Hace cinco años que me dedico solamente a tatuar. Me gusta crear diseños desde cero, a medida de cada persona, no como un catálogo. Cada tatuaje tiene un sentido único”, explica.

Pero Chechu no se detiene en lo estético. Desde hace algunos años ofrece tatuajes y reconstrucciones mamarias a mujeres que superaron el cáncer de mama. En esos casos, no cobra honorarios: solo los materiales.

“Es mi manera de aportar. No recibo ayuda del Estado, así que lo que hago es simbólico, pero lo hago desde el corazón”, dice.

El arte que repara

Cecilia Chade9

Su compromiso nació de una historia muy personal. Su mamá falleció de cáncer de mama, y ese vínculo marcó su camino.

“La reconstrucción mamaria llegó por una clienta que me pidió tatuar su pezón en forma de corazón. A partir de ahí empecé a estudiar los tonos de piel, las texturas, y poco a poco me animé. La primera paciente oncológica confió en mí, y salió hermoso. Desde entonces, no paré”, evoca.

Cecilia Chade7

Cada intervención es un acto de amor. “Cada persona que llega con una cicatriz viene con una historia muy fuerte. Mi tarea no es solo tatuar, sino acompañar. Escuchar, contener, transformar”, cuenta.

Recuerda especialmente a una mujer que decidió tatuarse el pezón perdido tras una mastectomía:

“Me dijo que necesitaba cerrar el ciclo, sentirse completa. Podría haber elegido una flor, pero eligió eso. Esa decisión me conmovió muchísimo”, repasa.

“Las cicatrices también comunican”

Cecilia Chade6

Chechu reflexiona sobre su trabajo con una madurez poco común:

“Todos llevamos marcas. Algunas se ven, otras no. Y poder ayudar a que una persona transforme una herida en arte es algo que me atraviesa profundamente. Una cicatriz también comunica: habla de lucha, de resistencia, de no rendirse”, advierte.

Para ella, cada sesión es un ritual íntimo. Se comparten silencios, se cruzan miradas y, al final, siempre aparece una sonrisa frente al espejo. “Verlas felices, sintiéndose bellas otra vez, es mi mayor recompensa”, asegura.

Además de su trabajo en el estudio, Chechu participa en actividades impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia de San Juan, donde junto a otros profesionales acompaña a pacientes oncológicos a través del arte.

“En octubre, que es el mes de concientización del cáncer de mama, hacemos ferias, talleres y demostraciones. Es una manera de mostrar que hay alternativas, que se puede resignificar lo vivido”, explica.

En su espacio, Chechu experimenta con tonos de piel, sombras y texturas. Su estilo es delicado y simbólico: flores, aves, corazones, geometrías que narran fuerza y libertad.

Con voz suave, Chechu reconoce que este camino también la ha transformado:

“No sé si lo que hago es más una ayuda para ellas o para mí. Porque en realidad, cada historia me sana a mí también. Me recuerdan lo importante que es el coraje, la esperanza y el amor propio”, reflexiona.

Hoy, cuando una clienta la elige para cubrir una cicatriz o para volver a verse completa, Chechu siente que todo tiene sentido.

“Más que hablar de lo que doy, prefiero pensar en lo que recibo: confianza, fuerza, fe en la vida. Tatuar no es solo dibujar sobre la piel. Es acompañar un proceso, abrazar una historia y ayudar a que esa historia se vea como la persona quiera verla”, dice.

Y en San Juan, su nombre ya suena como el de una artista que deja huellas profundas —en la piel y en el alma—.

Seguí leyendo

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todos lados"

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El plan de Zonda para luchar con la sobrepoblación de catas que afecta a los productores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
romulo campora a nuestra senora de lujan y jose maria nieto a media agua: que sacerdotes tienen nuevos destinos
Iglesia Católica

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores