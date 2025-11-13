Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.

El popular embalse de Punta Negra se prepara para una temporada de verano que promete ser récord, y ante la gran afluencia de gente, la provincia puso manos a la obra para duplicar el espacio de esparcimiento. El sector que ya disfrutaron los sanjuaninos el último verano había quedado chico, por lo que se habilita ahora una nueva franja de costa para que las familias tengan más lugar para darse un chapuzón y relajarse. Esta playita gratis se suma así a la que se habilitó a fines de enero de 2024 por primera vez en la historia de la presa con una zona boyada y gratuita para los bañistas y ya es de las preferidas de locales y visitantes.

El director de Recursos Energéticos Provincial, José María Ginestar , contó a TIEMPO DE SAN JUAN que hasta este mismo jueves “nosotros seguimos ahí trabajando, con las máquinas, planchando la playa”, Y agregó sobre la esperada apertura que “a partir de este viernes 14 ya va a estar Náutica. En definitiva, son ellos los que nos cuidan. Así que, si ellos están, ya se considera abierta”. De hecho, según lo mencionó el subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo , la apertura coincide con la llegada de las guardias al dique a partir del viernes 14 de noviembre.

Antes de la esperada apertura, TIEMPO DE SAN JUAN visitó la nueva playa y te la muestra como nadie, con fotos y video que dan cuenta de la espectacularidad del paisaje y lo que ofrece este nuevo lugar de disfrute veraniego.

image

image

Ubicación estratégica y servicios nocturnos

Esta nueva playa, pensada para aliviar la multitud, es de forma rectangular y se extiende por aproximadamente unos 40 metros. Si te estás preguntando cómo llegar, es muy simple: caminando desde el embarcadero hacia el paredón, es el espacio que se encuentra entre el embarcadero y el mirador número seis, es decir, está ubicada hacia el Este. Se accede por el mismo embarcadero, sobre el lado derecho, justo a la derecha de la rampa de botado.

image

Respecto a los horarios para disfrutar del agua, ambas playas estarán habilitadas todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.

image

image

Si bien los prestadores turísticos (los paradores en tierra firme, los cinco en la playa y los dos food truck) serán los mismos que el año pasado, la infraestructura provincial dio un salto de calidad.

Ginestar explicó que se le ha dado energía a los paradores de playa, lo que sin dudas mejorará el servicio que le pueden ofrecer al público. Pero quizás la mejora más impactante es la luz. El Director de Recursos Energéticos destacó que “también ya tenemos iluminación ahí en la playa, entonces eso va a permitir que si no te gusta mucho el calor sanjuarino, podés ir a las nueve, a las diez de la noche y estar ahí a la orilla de la playa, mirando la montaña, así que también va a estar lindo”. Esta apuesta por mejorar los servicios de infraestructura llevará aparejado, un mejor servicio de turismo en general.

image

Para garantizar la tranquilidad de las familias, el servicio de Guardavidas será cubierto por personal de seguridad Náutica. Es importante recalcar que este personal no solo se encargará de la seguridad en ambas playas, sino que también controlará la navegación de todo deporte náutico habilitado, incluyendo kayaks, hidropedales y embarcaciones de pesca, según informaron desde la repartición a TIEMPO DE SAN JUAN.

image

Esta ampliación busca consolidar Punta Negra no solo como un atractivo turístico de la provincia, sino como un verdadero lugar de disfrute para las familias sanjuaninas, en un entorno de impactantes paisajes. Eso sí, desde el Gobierno Provincial se pide encarecidamente la colaboración y toma de conciencia de la gente en cuanto al uso de los espacios habilitados para el baño, o en caso de duda, consultar siempre con los guardavidas.

image

image

Embed - Nueva playa habilitada en el Dique Punta Negra

Otros lugares para el chapuzón

Además de la doble playa en el dique Punta Negra, hay otros dos puntos muy importantes que abren sus puertas para que las familias y, sobre todo, los jóvenes, puedan combatir el calor sin costo. A partir de este viernes 14 de noviembre, la gente podrá disfrutar también del agua en el Embarcadero del Dique de Ullum y en el río San Juan en la zona de calle Las Moras.

Cerimedo, confirmó esta semana que a partir de este viernes comenzarán a trabajar los refuerzos de la Guardia Náutica en estas zonas, además de instalar las boyas necesarias para delimitar los espacios seguros. De hecho, la habilitación de la temporada es posible gracias a la incorporación de ocho personas que finalizaron el Curso Provincial de Guardavidas el pasado sábado.

El Embarcadero de Ullum, por ejemplo, ya tuvo una excelente convocatoria el año pasado. En este caso, las autoridades planean analizar el nivel del embalse para ver si es posible ampliar su zona de playa. Por otro lado, la zona del río en calle Las Moras es históricamente muy elegida, en especial por los jóvenes. Para asegurar este espacio, se instaló allí un contenedor de control y quedó protegida por Seguridad Náutica.

Cerimedo subrayó que lo más importante es que todas estas zonas están listas para que los sanjuaninos puedan disfrutar de un verano con sol y agua, pero siempre bajo el lema de la prevención. Eso sí, hay que estar atentos a la hora: el horario habilitado para refrescarse será hasta media hora antes de que se oculte el Sol.

Así, San Juan abre opciones para que todos encuentren su rincón de disfrute: el dique Punta Negra, el Embarcadero de Ullum y el río San Juan en calle Las Moras ya están listos para el gran chapuzón.