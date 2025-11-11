Ya se sabe cuándo estará habilitada la temporada de playa en los diques y el río de calle Las Moras

Este viernes, abre la temporada de playa en el Dique Punta Negra, el Embarcadero del Dique de Ullum y río en la zona de calle Las Moras.

La temperatura va en ascenso, el Sol impacta cada vez más fuerte y diciembre está casi a la vuelta de la esquina. En ese contexto, las autoridades del Gobierno definieron la fecha del inicio de la temporada de verano en las playas sanjuaninas del Dique Punta Negra , el Embarcadero del Dique de Ullum y el río San Juan en la zona de calle Las Moras.

“El próximo viernes 14 de noviembre empezarán a trabajar en las distintas zonas los refuerzos de la Guardia Náutica y estará lista la colocación de las boyas en los distintos espejos de agua”, aseguró en diálogo con Canal 13 el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo.

El funcionario indicó que la incorporación de los nuevos guardavidas se concretará luego de que el grupo de especialistas finalizara el Curso Provincial de Guardavidas el pasado sábado.

“En total se incorporan ocho personas a la tarea y, como consecuencia, podremos empezar el viernes con la actividad”, destacó Cerimedo. Además, remarcó que en todos los casos el horario habilitado será hasta media hora antes de la puesta del Sol, momento en el cual se solicita a los bañistas salir del agua.

Cada una de las playas que estarán habilitadas desde el viernes

El Dique Punta Negra es el más concurrido de todos y tiene pocas posibilidades de ampliación. Sin embargo, como ya había adelantado el titular de Recursos Energéticos, José María Ginestar, el funcionario indicó que se decidió extender la zona de baño desde el Embarcadero hacia la derecha, para generar una pequeña playa que contará con un área bollada. De esta manera, se amplía el sector protegido para que los visitantes puedan disfrutar del agua con mayor seguridad.

“Además, este año va a haber un poquito menos de espacio para estacionamiento porque los paradores, cuando creció el dique en el invierno, tuvieron que subir un poco. Así es que se están evaluando algunas posibilidades para ampliar la zona para dejar los vehículos. Está quedando hermoso el Dique, y el Ministerio de Infraestructura está pronto a inaugurar, en los primeros días de diciembre, los nuevos paradores. Así que se viene una temporada fantástica”, afirmó Cerimedo.

En cuanto a los paradores privados del Dique de Ullum, el subsecretario comentó que se analizará la cota del embalse para determinar hasta dónde llega el agua y así evaluar la posibilidad de ampliar la zona de playa.

“El año pasado tuvimos muy buena convocatoria en el Embarcadero de Ullum, el Dique Punta Negra y la zona del río de calle Las Moras, que es elegida principalmente por los jóvenes. Por eso también estamos ampliando el sector de baño allí: se instalará el contenedor de control esta semana y desde el viernes esa zona quedará protegida por Seguridad Náutica, que es lo más importante para que todos disfrutemos de un verano lindo, con sol y agua, pero con prevención”, subrayó.

Para finalizar, Cerimedo recordó: “Siempre es importante concientizar a la comunidad y remarcar que los guardavidas están para prevenir accidentes. La mayoría de los incidentes no ocurren si nosotros prevenimos. El secreto está en el respeto de las normas. Si todos cumplimos, volvemos contentos a casa”.