Avanza la construcción de un CIC muy necesario en Rivadavia

La construcción del Centro Integrador Comunitario en el barrio Sierras de Marquesado avanza a buen ritmo. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, lleva adelante la construcción de esta infraestructura clave en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. Este nuevo espacio está destinado a fortalecer la atención social y comunitaria, brindando contención y servicios a las familias de la zona.
La construcción de este CIC forma parte de un conjunto de obras que amplían la infraestructura social del barrio, junto al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la Comisaría 38, todas ejecutadas durante la actual gestión.
La obra presenta actualmente un avance superior al 60 %. En esta etapa, la estructura del edificio ya se encuentra consolidada y se trabaja en tareas de terminación y la instalación de los distintos servicios. El proyecto contempla tres bloques principales, que se encuentran en diferentes fases de ejecución.
Cómo se está trabajando
El bloque uno es el que muestra el mayor grado de avance. Entre las tareas realizadas se destacan la colocación de aberturas, la instalación de revestimientos cerámicos, la colocación de pisos en diversos ambientes y el montaje de los sanitarios en los grupos de baño correspondientes.
Además, se llevó a cabo la instalación de la torre de tanque, que permitirá la correcta provisión y distribución de agua dentro del edificio. La obra presenta también avances significativos en cerramientos y en las terminaciones correspondientes a la etapa de obra gruesa. El proyecto se desarrolla sobre un terreno de 1.399 m² y contempla una superficie cubierta total de 512,41 m².
La construcción se ejecuta con sistema tradicional sismorresistente, en cumplimiento con la normativa provincial. El edificio contará con instalaciones completas de agua potable, red cloacal, gas natural, electricidad, sistema contra incendios y servicios termomecánicos, garantizando su correcto funcionamiento una vez finalizado.
Con la puesta en funcionamiento del CIC, la comunidad dispondrá de un espacio de encuentro, atención y acompañamiento territorial, destinado a fortalecer redes sociales, promover actividades educativas y recreativas, y favorecer el desarrollo comunitario.
