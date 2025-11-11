Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó las fechas de los exámenes de ingreso a sus Institutos Preuniversitarios para el Ciclo Lectivo 2026 . Decenas de estudiantes se preparan con la ilusión de obtener un lugar en alguna de las tres instituciones dependientes de la casa de altos estudios: la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

Según informó la UNSJ en su sitio web, la prueba de Lengua se tomará el 1 de diciembre de 2025, mientras que el examen de Matemática será el 2 de diciembre del mismo año, ambos desde las 7:30. Además, la universidad puso a disposición materiales de preparación, como modelos de examen y contenidos de estudio en formato PDF, disponibles para descargar en la página preuni.unsj.edu.ar .

Para aprobar, cada aspirante deberá alcanzar al menos el 50% del puntaje total en cada examen. Con los resultados, se confeccionará una lista única de mérito que determinará el orden en que los ingresantes podrán elegir la escuela a la que desean incorporarse, hasta completar las vacantes disponibles:

Colegio Central Universitario: 115 vacantes

Escuela Industrial: 200 vacantes

Escuela de Comercio: 250 vacantes (196 turno tarde y 54 turno intermedio)

La elección de escuela se realizará el 16 de diciembre de 2025 en el Colegio Central Universitario, desde las 7:30, de acuerdo al orden de mérito. Luego, la inscripción definitiva deberá completarse entre el 17 y el 21 de noviembre de 2025, presentando la documentación requerida, entre ellos DNI, libreta o certificado de finalización del nivel primario y solicitud de inscripción.

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre de 2025, mientras que los definitivos se conocerán el 15 de diciembre. La revisión de exámenes podrá solicitarse el 10 y 11 de diciembre, también en el Colegio Central.

Durante las jornadas de evaluación, los estudiantes deberán presentarse con DNI, comprobante de inscripción y el guardapolvo o uniforme escolar, además de bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. No se permitirá el uso de celulares, calculadoras ni materiales no autorizados.

Así son los exámenes pilotos

Matemáticas

Lengua

Los programas de exámenes

