martes 11 de noviembre 2025

Educación

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto

La Universidad Nacional de San Juan publicó los detalles del proceso de ingreso a sus tres institutos preuniversitarios. Además, difundió material de estudio y modelos de examen para los aspirantes que buscan un lugar en el Ciclo Lectivo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó las fechas de los exámenes de ingreso a sus Institutos Preuniversitarios para el Ciclo Lectivo 2026. Decenas de estudiantes se preparan con la ilusión de obtener un lugar en alguna de las tres instituciones dependientes de la casa de altos estudios: la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

Según informó la UNSJ en su sitio web, la prueba de Lengua se tomará el 1 de diciembre de 2025, mientras que el examen de Matemática será el 2 de diciembre del mismo año, ambos desde las 7:30. Además, la universidad puso a disposición materiales de preparación, como modelos de examen y contenidos de estudio en formato PDF, disponibles para descargar en la página preuni.unsj.edu.ar.

Para aprobar, cada aspirante deberá alcanzar al menos el 50% del puntaje total en cada examen. Con los resultados, se confeccionará una lista única de mérito que determinará el orden en que los ingresantes podrán elegir la escuela a la que desean incorporarse, hasta completar las vacantes disponibles:

  • Colegio Central Universitario: 115 vacantes
  • Escuela Industrial: 200 vacantes
  • Escuela de Comercio: 250 vacantes (196 turno tarde y 54 turno intermedio)

La elección de escuela se realizará el 16 de diciembre de 2025 en el Colegio Central Universitario, desde las 7:30, de acuerdo al orden de mérito. Luego, la inscripción definitiva deberá completarse entre el 17 y el 21 de noviembre de 2025, presentando la documentación requerida, entre ellos DNI, libreta o certificado de finalización del nivel primario y solicitud de inscripción.

TripticoCBES202_9790_038

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre de 2025, mientras que los definitivos se conocerán el 15 de diciembre. La revisión de exámenes podrá solicitarse el 10 y 11 de diciembre, también en el Colegio Central.

Durante las jornadas de evaluación, los estudiantes deberán presentarse con DNI, comprobante de inscripción y el guardapolvo o uniforme escolar, además de bolígrafo azul o negro, lápiz, goma, corrector y elementos de geometría. No se permitirá el uso de celulares, calculadoras ni materiales no autorizados.

Así son los exámenes pilotos

Matemáticas

ExamenModeloMat_9790_138
ExamenModeloMat_9790_238

Lengua

ExamenmodeloLen_9790_338
ExamenmodeloLen_9790_438

Los programas de exámenes

ProgramaMatemti_9790_538
ProgramaLengua2_9790_638

