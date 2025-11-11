La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

La definición sobre quién ocupará el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan ya tiene fecha. Según confirmaron fuentes oficiales, la Cámara de Diputados tratará la votación el jueves 13 de noviembre, en una sesión que promete ser una de las más trascendentes del año para el ámbito judicial y político de la provincia.

La terna en competencia está integrada por Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore. De ellos saldrá el sucesor de Eduardo “Jimmy” Quattropani, quien ocupó el cargo hasta su fallecimiento en julio pasado.

El jueves 6 de noviembre, los tres candidatos fueron entrevistados por los miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad del cuerpo legislativo. Esa fue la última etapa antes de que el tema llegue al recinto. Durante las exposiciones, los postulantes respondieron preguntas sobre independencia judicial, política criminal y gestión institucional, en un clima de atención y expectativas cruzadas.

El cargo en disputa concentra un alto nivel de poder en la estructura judicial. El Fiscal General define la política criminal, preside el Tribunal Electoral, tiene la potestad de designar personal y coordina un equipo de más de 600 empleados. Por eso, la elección trasciende lo judicial. Implica también una señal sobre el equilibrio de fuerzas entre el Ejecutivo provincial y los distintos sectores políticos que componen la Legislatura.