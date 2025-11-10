lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consejos

Cuáles son los 5 perfiles de sueño que pueden afectar el ánimo y la salud mental, según un nuevo estudio

Un estudio internacional identificó cinco perfiles de sueño en adultos jóvenes y reveló cómo cada uno impacta en el ánimo, la memoria y la salud mental. Especialistas explican qué significan estos patrones y cómo mejorar la calidad del descanso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.01.14 PM (1)

Dormir bien no solo ayuda al cuerpo a recuperarse: también es clave para la salud mental, la memoria y el rendimiento diario. Un nuevo estudio científico publicado en PLOS Biology dio un paso más en esa dirección al identificar cinco perfiles biopsicosociales de sueño en adultos jóvenes, revelando cómo distintos patrones de descanso se relacionan con el bienestar emocional, la cognición y el estilo de vida.

Lee además
alberto fernandez aparecio en un stream y explico la frase decime algo lindo
Video

Alberto Fernández apareció en un stream y explicó la frase "decime algo lindo"
milei, duro contra alvarez agis por la propuesta de gravar el retiro de dinero en efectivo
Diferencia

Milei, duro contra Álvarez Agis por la propuesta de gravar el retiro de dinero en efectivo

Los investigadores analizaron a 770 adultos sanos de entre 22 y 36 años mediante el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh, una herramienta que evalúa siete dimensiones del descanso, como satisfacción, duración, latencia, interrupciones, uso de medicación y funcionamiento diurno.

Los resultados confirmaron un punto central: la calidad del sueño está estrechamente ligada a la salud mental. “El estudio aporta una mirada multidimensional del sueño que ayuda a predecir vulnerabilidades y a orientar tratamientos personalizados”, explicó a Infobae la doctora Stella Maris Valiensi, neuróloga y jefa de la Sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires.

A continuación, los cinco perfiles identificados.

1. Sueño deficiente con malestar psicológico

Incluye a personas insatisfechas con su descanso, que tardan en dormirse y sienten impacto en sus actividades diarias. Según Valiensi, este perfil mostró más síntomas de depresión, ansiedad, dolor y humor negativo. “Dormir mal durante años aumenta más del 50% el riesgo de depresión”, señaló.

2. Sueño normal pero con síntomas psicológicos

Quienes lo integran duermen bien, pero experimentan deterioro diurno y problemas de atención. El estudio lo asocia a resiliencia del sueño: se perciben descansados, pero durante el día no rinden igual.

3. Uso frecuente de medicamentos para dormir

Estos participantes reportaron buena salud física y buenas relaciones sociales, pero las pruebas mostraron ligeras disminuciones en la memoria. El perfil se vinculó al uso regular de hipnóticos, recetados o no.

4. Duración corta del sueño

Se trata de quienes duermen menos de 6 o 7 horas por noche. Presentaron menor precisión en tareas, reacciones más lentas y mayor irritabilidad, además de mayor riesgo cardiovascular y de mortalidad. “Todos sentimos el impacto de una mala noche, pero sostenido en el tiempo es más dañino”, dijo Valiensi.

5. Sueño interrumpido o fragmentado

Incluye a personas con despertares frecuentes, trastornos respiratorios o insomnio. Este perfil mostró peor rendimiento cognitivo, mayor ansiedad y mayor predisposición al consumo de sustancias.

La huella del mal dormir en la salud

Las conclusiones de este estudio se suman a otros trabajos que demuestran el poder del sueño en la prevención de enfermedades. Una investigación publicada en Health Data Science analizó los patrones de descanso de 88.461 adultos del Biobanco del Reino Unido y encontró que los malos hábitos de sueño se asociaban a 172 enfermedades diferentes.

Según el doctor Joaquín Diez, psiquiatra y especialista en medicina del sueño, una sola noche de mal descanso puede afectar la concentración, el estado de ánimo y la toma de decisiones. A largo plazo, advirtió, aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, depresión y ansiedad.

Cómo mejorar la calidad del sueño: las recomendaciones clave

Los especialistas coinciden en que los problemas de sueño deben abordarse de manera personalizada, según los síntomas de cada paciente. Entre las medidas de higiene del sueño más efectivas destacan:

• Mantener horarios estables para acostarse y levantarse

• Evitar las siestas prolongadas

• Hacer actividad física y exponerse a la luz natural

• Crear un ambiente fresco, silencioso y oscuro en el dormitorio

• Evitar pantallas al menos una hora antes de dormir

• Limitar cafeína, alcohol y nicotina

• Reducir cenas pesadas y líquidos en exceso por la noche

• Practicar técnicas de relajación, respiración o mindfulness

Si no se concilia el sueño en 20 minutos, se recomienda salir de la cama y realizar una actividad tranquila hasta volver a sentir somnolencia.

Para casos vinculados al estrés o traumas, pueden indicarse terapias específicas como EMDR, una técnica que combina movimientos oculares con el procesamiento de recuerdos angustiantes.

Seguí leyendo

Quirno le bajó el tono al anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos

El embajador en EEUU adelantó que el acuerdo comercial con Trump está "prácticamente cerrado"

El gobierno nacional quiere cambiar planes sociales por vouchers de capacitación: ¿Cómo funcionaria?

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

Radiotelescopio chino: qué dice el Gobierno de San Juan sobre el pedido de ayuda de la UNSJ

Seis de cada 10 sanjuaninos quieren que se prohíba vapear en lugares públicos

El orreguismo ve con buenos ojos la reforma laboral para dejar atrás "el pasado del fracaso"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Te Puede Interesar

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Por Walter Vilca
Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico
Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto
Al Penal

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto