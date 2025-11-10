Alberto Fernández apareció en un stream y explicó la frase "decime algo lindo"

A casi tres años del video que se volvió viral y generó una fuerte controversia en redes sociales, el expresidente Alberto Fernández volvió a referirse al registro que lo mostraba junto a la periodista Tamara Pettinato en el despacho de la Casa Rosada. La escena, grabada durante su presidencia, mostraba a ambos en un tono distendido, bebiendo alcohol, y contenía la frase que desató críticas por su contexto institucional: "decime algo lindo".

El exmandatario ofreció su explicación en el programa Dominbord, del streaming Blender, intentando reorientar el significado del momento. Su defensa central fue que la interacción, más que un desliz político, fue "una broma privada que se malinterpretó públicamente" .

El contexto de la "broma interna"

Alberto Fernández comenzó su explicación destacando su vínculo con Pettinato: la considera una amiga a la que quiere entrañablemente y una de las mejores personas que ha conocido, al igual que a su padre. También recordó que ella está casada con José Glinski, un funcionario de su gobierno.

El día de la grabación, la periodista había acudido a la Casa Rosada para realizarle un reportaje destinado a la televisión china. Antes de grabar, compartieron un almuerzo.

Fernández relató que la idea de grabar surgió porque, esa misma mañana, el periodista y conductor de radio Ernesto Tenembaum —colega de Pettinato— lo había "matado," "maltratado" o criticado severamente en su programa por temas del Gobierno. Pettinato era panelista en ese ciclo radial.

Según la versión del expresidente, se le ocurrió hacer una "especie de chicana". Él le preguntó a Pettinato por qué había permitido que Ernesto lo tratara de esa manera, considerando que ella lo conocía.

El propósito del video: Demostrar afecto a Tenembaum

El exjefe de Estado afirmó que el fragmento viral tenía un destinatario muy específico: Ernesto Tenembaum.

La frase "decime algo lindo" surgió de la intención de Fernández de hacer una demostración: "Le dije ‘vamos a demostrarle a Ernesto que en su programa hay alguien que me quiere mucho’ y de ahí surge esa charla".

No obstante, Fernández aseguró que Tenembaum "nunca" llegó a recibir la grabación. La razón fue que Tamara nunca dijo lo que él le pedía. Cuando Tomás Rebord le recordó que lo que pedía era "algo lindo," Fernández contestó: "Claro, 'decime algo lindo,' claro, exactamente".

El expresidente concluyó su explicación preguntándose si Tamara Pettinato había sido merecedora de todas las críticas que se hicieron sobre ella a raíz de este incidente.