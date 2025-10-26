domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Alberto Fernández apareció, votó y salió a las apuradas: "Defendiendo la democracia"

El ex presidente se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad a la UCA de Puerto Madero. Ante la prensa, emitió una sola frase.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ex presidente, Alberto Fernández, apareció de manera pública para emitir su voto en las elecciones legislativas 2025 y, tras salir a las apuradas, expresó que se acercó para defender "la democracia".

Desde la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, Fernández se acercó en su auto blanco y con una comitiva de seguridad para votar en el mismo lugar donde lo hace desde hace varias elecciones.

Aunque no quiso dar extensas declaraciones, solo expresó que con su voto está "defendiendo la democracia".

Minutos después se retiró y el vehículo escapó a gran velocidad de la UCA.

