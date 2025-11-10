lunes 10 de noviembre 2025

Capital

Dramático rescate: un policía cayó a un pozo de cuatro metros durante un operativo

Ocurrió este domino en el costado sur de la usina ubicada sobre calle Maradona. El efectivo perseguía a un sospechoso cuando perdió el equilibrio y cayó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un insólito episodio ocurrió este domingo por la noche, en la zona de la usina ubicada sobre calle Maradona, en el departamento Capital. Un efectivo policial de la Comisaría 27°, identificado como el cabo Jorge Aguilar, cayó a un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad mientras perseguía a un hombre que había cometido un hecho ilícito.

Según informaron fuentes policiales, Aguilar se encontraba en plena persecución a pie de un sujeto que había cometido un robo cuando, en medio del operativo, no advirtió la presencia del pozo y cayó en su interior.

De inmediato, intervino personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó en el rescate del efectivo. Tras ser retirado del lugar, el policía fue asistido por personal médico y trasladado para su revisión, aunque se encuentra fuera de peligro.

