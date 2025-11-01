sábado 1 de noviembre 2025

Barrio Cruce de los Andes

En una pelea vecinal en Pocito, sacó un cuchillo para agredir a la Policía y terminó detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en el barrio Cruce de los Andes. Un hombre de 35 años, con antecedentes, intentó atacar con un cuchillo a un policía que intervino en una pelea entre vecinos y terminó detenido tras un forcejeo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un violento episodio se desató durante la madrugada de este sábado en el barrio Cruce de los Andes, en Pocito, cuando una pelea entre vecinos terminó con la intervención policial y la detención de un hombre armado.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando un grupo de personas protagonizaba una fuerte gresca en la vía pública, generando disturbios en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos de la Unidad Operativa Rinconada intentaron calmar la situación, pero uno de los involucrados reaccionó de manera violenta.

El sujeto, identificado como un hombre de 35 años de apellido Pons y con antecedentes delictivos, extrajo un cuchillo de entre su vestimenta y amenazó a uno de los uniformados. Tras un forcejeo, el agresor fue reducido y detenido, aunque el efectivo resultó con lesiones leves durante el procedimiento.

Por orden del ayudante fiscal, Pons fue trasladado a la Comisaría 7ª, donde quedó a disposición de la Justicia y se inició una causa en su contra por atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones.

Temas
