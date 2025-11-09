Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Una tragedia conmovió este domingo por la tarde a San Martín , donde un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento choque . El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Nacional y Bahía Blanca, y en las últimas horas se conoció la identidad de las personas involucradas.

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el fallecido fue identificado como Carlos Walter Quiroga -de 60 años aproximadamente-, domiciliado en el barrio 19 de Noviembre, en Chimbas. El hombre conducía una motocicleta Yamaha FZ negra, cuando se produjo el impacto fatal.

Por su parte, el automóvil involucrado fue un Suzuki Fan rojo conducido por Fabián Vega Olivera, de 33 años, acompañado por Viviana Sosa, ambos residentes del barrio Libertador 8, también en San Martín.

criminalistica policia muerte 1

Las primeras versiones indicaron que Qurioga protagonizó un roce con el auto Suzuki rojo. Ambos vehículos habrían viajado en la misma dirección.

En el lugar también se encontraba su hijo, Fabián Andrés Quiroga (38), quien manejaba otra moto del mismo modelo, de color gris con verde. Tras el siniestro, el joven fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internado con una fractura en una de sus manos.

Una ambulancia del 107, a cargo de la doctora Clara Román, constató en el lugar el fallecimiento de Carlos Quiroga.

criminalistica policia muerte 2

El procedimiento fue encabezado en primera instancia por el agente Alejandro Salina, quien dio aviso al sistema acusatorio. Posteriormente, tomó intervención el ayudante fiscal Ignacio Domínguez y se presentó en el lugar el fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales, junto a personal de Criminalística y Tránsito.

El fiscal Nicolás Schiattino, también de la UFI Delitos Especiales, quedó a cargo de la investigación, con apoyo de efectivos de la Comisaría 19ª.