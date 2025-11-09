Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en un local Juma, cuando una mujer fue captada por las cámaras de seguridad mientras intentaba robar un producto de la góndola.
Una mujer fue grabada cuando guardaba una caja en una bolsa dentro del local sanjuanino. Las imágenes se viralizaron luego de que el comercio las publicara para alertar a la comunidad.
Desde el comercio decidieron hacer público el episodio y compartieron las imágenes en sus redes sociales con un contundente mensaje:
“¡Queremos escrachar a esta persona que intentó robar en nuestra sucursal! Les dejamos imágenes para que tengan cuidado”, publicaron.
En las filmaciones se observa cómo la mujer guarda una caja de la góndola en una bolsa que llevaba en una de sus manos, creyendo que pasaría desapercibida. Sin embargo, el hecho fue detectado por el sistema de cámaras del local y, al ser advertidas, las empleadas se acercaron para confrontarla.
Tras un breve forcejeo, la mujer logró escapar del lugar, aunque su rostro quedó registrado por las cámaras.
El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios repudiaron el accionar de la sospechosa y valoraron la rápida reacción del personal del local.