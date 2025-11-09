domingo 9 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Villa Hipódromo: secuestran motos, televisores y armas en un operativo policial

Un allanamiento terminó revelando un posible depósito de objetos robados. Un hombre de 32 años quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Allanamiento en la Villa Hipódromo.&nbsp;

Allanamiento en la Villa Hipódromo. 

Un amplio operativo realizado en la jornada de ayer en el barrio Villa Hipódromo terminó con el secuestro de motos, televisores, armas de fuego y una importante cantidad de objetos de dudosa procedencia, además de la detención de un hombre, informaron fuentes policiales.

Lee además
Tras una serie de allanamientos lograron dar con materiales y personas supuestamente vinculadas a la matanza del puma en Jáchal.
Caso indignante

Tras un allanamiento lograron dar con el supuesto responsable de la matanza del puma en Jáchal
video: un local sanjuanino escracho a una persona robando y quedo atrapada por las camaras
Infraganti

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Maico Nicolás Acosta, de 32 años, quien se encontraba en la puerta del domicilio y agredió verbalmente al personal policial al momento de la intervención. En el interior de la vivienda se encontraban Mónica Beatriz Páez, de 42 años -propietaria del inmueble-, y un menor de edad, quien entregó voluntariamente dos armas de fuego.

Entre los elementos incautados se destacan motos de distintas cilindradas, televisores, computadoras, herramientas varias y una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen ahora es motivo de investigación. También se secuestraron un revólver marca Bogal calibre .22 y una pistola calibre .25 ACP, ambas aptas para el disparo.

El procedimiento fue llevado a cabo de manera conjunta por personal del Grupo de Contención Departamental N°3, la Subcomisaría Villa Hipódromo, el Departamento Drogas Ilegales, la UFI Delitos Contra la Propiedad, la UFI Delegación San Juan de Justicia Federal, GERAS y el Departamento Policía Científica.

Seguí leyendo

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Atraparon a un hombre que quiso robarle la bicicleta a una menor

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Del sometimiento al temor: el caso de Lowrdes de Bandana y la similitud con una causa en la justicia sanjuanina

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre por intentar robar en un comercio de Santa Lucía

Tras una audiencia explosiva, el "abogado fit" acusado de violar una perimetral realizó un fuerte descargo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron al homicida del crimen en pocito: aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Culebrón

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate
Galería de fotos

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo
Tragedia en La Chimbera

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Antonio Canales y su hijo Emiliano, felices en la entrega de los premios Mercedario
Familia y radio

Los Canales: un 'perro rabioso' con los ojos llenos de orgullo y la admiración del heredero

Por Jorge Balmaceda Bucci
Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber
Se juega en La Bombonera

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras
Infraganti

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Hidracaps, el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos
Apuesta escolar

"Hidracaps", el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos