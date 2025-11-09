Villa Hipódromo: secuestran motos, televisores y armas en un operativo policial

Un amplio operativo realizado en la jornada de ayer en el barrio Villa Hipódromo terminó con el secuestro de motos, televisores, armas de fuego y una importante cantidad de objetos de dudosa procedencia, además de la detención de un hombre, informaron fuentes policiales.

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Maico Nicolás Acosta, de 32 años, quien se encontraba en la puerta del domicilio y agredió verbalmente al personal policial al momento de la intervención. En el interior de la vivienda se encontraban Mónica Beatriz Páez, de 42 años -propietaria del inmueble-, y un menor de edad, quien entregó voluntariamente dos armas de fuego.

Entre los elementos incautados se destacan motos de distintas cilindradas, televisores, computadoras, herramientas varias y una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen ahora es motivo de investigación. También se secuestraron un revólver marca Bogal calibre .22 y una pistola calibre .25 ACP, ambas aptas para el disparo.

El procedimiento fue llevado a cabo de manera conjunta por personal del Grupo de Contención Departamental N°3, la Subcomisaría Villa Hipódromo, el Departamento Drogas Ilegales, la UFI Delitos Contra la Propiedad, la UFI Delegación San Juan de Justicia Federal, GERAS y el Departamento Policía Científica.