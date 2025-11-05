Tras un allanamiento lograron dar con el supuesto responsable de la matanza del puma en Jáchal

Tras una serie de allanamientos lograron dar con materiales y personas supuestamente vinculadas a la matanza del puma en Jáchal.

Mientras continúan las manifestaciones de angustia e indignación por la muerte de un puma que deambulaba por una zona urbana de Jáchal y fue atacado por perros luego de ser encontrado y atado por un vecino del departamento, las autoridades judiciales intervinieron y lograron dar con el presunto responsable del hecho. Su vivienda fue allanada y se secuestraron elementos vinculados al caso. Aun así, por el momento no hay detenidos.

Todo comenzó cuando vecinos de la localidad de San Isidro advirtieron la presencia de dos pumas recorriendo la zona urbana. Horas más tarde, se hizo viral en las redes sociales un video en el que uno de los animales era brutalmente atacado por una jauría, mientras permanecía atado con sogas y ante la mirada y complicidad de varias personas.

Ante la gravedad del hecho, según indicaron desde la Secretaría de Ambiente, un equipo de especialistas viajó al departamento del Norte e inició una investigación. En paralelo, el fiscal de turno de la UFI del Norte, Sohar Aballay, inició de oficio una causa por presunta infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal. Como consecuencia, desde Ambiente entregaron a la Justicia las pruebas que habían recolectado, y desde la UFI continuaron con la investigación que, tras una serie de allanamientos, logró dar con el supuesto responsable del hecho en la noche de este martes.

Según informó la propia fiscalía, personal del Área Protegida de La Ciénega ya había tomado conocimiento de la presencia de los pumas en zona urbana durante la noche del domingo 2 de noviembre, luego de recibir datos precisos sobre el sitio donde habría sido visto el animal silvestre. Luego trascendió el video. Con esa información y los datos aportados por Ambiente, se dio paso a las medidas judiciales pertinentes.

image

Con los elementos recabados, el fiscal Aballay solicitó al Juez de Garantías de turno una orden de allanamiento y secuestro, que fue otorgada y ejecutada durante la tarde del martes. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de calle Noriega s/n, en Pampa Vieja, con la intervención conjunta de personal de la Brigada de la UFI Norte, agentes de Conservación de Flora y Fauna, y miembros del Área de Rescate Silvestre del Gobierno de San Juan.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo arrojó resultados positivos, ya que se logró identificar y secuestrar a los perros que habrían participado del ataque.

Según pudo saber Tiempo de San Juan, en total fueron secuestrados dos teléfonos celulares, un cuchillo mango color blanco con hoja de acero, una cuerda de color blanco de aproximadamente 10 metros de largo con un nudo en unos de sus extremos con manchas pardo rojidas, y prendas de vestir varias perteneciente al ciudadano Castro José María.

En cuanto a los perros involucrados en la matanza, las autoridades indicaron que "quedaron en depositario Judicial en la morada donde se llevó a cabo la medida a cargo del ciudadano Castro".

Aunque hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo, ,la investigación sigue en curso y se analiza la posible imputación de los responsables del hecho.