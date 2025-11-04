martes 4 de noviembre 2025

Alarma

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso

El caos invadió a los vecinos de la zona de San Isidro, donde distintas personas aseguraron haber visto a los animales salvajes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La aparición de dos pumas en zonas urbanas de Jáchal fue reportada por vecinos, que capaturaron imágenes. Foto: Radio Norte Jáchal

Un momento de temor y alarma invade a un grupo de vecinos de Jáchal en las últimas horas. Es que, varias personas aseguraron haber visto dos pumas recorriendo zonas urbanas. Pero lo más dramático es que, mientras los buscaban, aparentemente un grupo de persona atrapó a uno de ellos y terminó exponiéndolo para que lo matara una jauría.

Fue durante la jornada de este lunes, que vecinos reportaron la presencia de los dos pumas en zonas pobladas de la localidad de San Isidro, según informó Radio Norte Jáchal. De hecho, trascendieron imágenes tomadas por los vecinos que vieron a los animales salvajes.

image

El momento causó gran preocupación en la comunidad, que decidió dar aviso a la Policía. Como consecuencia, un grupo de efectivos llegó al lugar para recorrer la zona, sin poder dar con los animales.

Sin embargo, lo más escalofriante es que, según difundió el mismo medio, durante la noche un grupo de personas atrapó a uno de los felinos, lo ató con sogas y lo expuso para que fuera atacado por una jauría de perros. El video del momento, que fue observado por Tiempo de San Juan, pero no se replicará debido a su nivel de violencia, genera indignación y consternación.

Las fuentes indicaron que el animal, que se ve extremadamente flaco y en mal estado, murió como consecuencia de la agresión.

Consultados sobre la situación, desde la Secretaría de Ambiente indicaron que recién este martes por la mañana han tomado conocimiento de la situación y que iniciaron una investigación sobre lo sucedido.

