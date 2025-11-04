martes 4 de noviembre 2025

Reproches y pases de factura

Picantes cruces entre un funcionario provincial y uno municipal por el terreno de la Zona Franca en Jáchal

El avance del proyecto de Zona Franca que promete cambiar el perfil productivo del Norte sanjuanino encendió cruces entre la provincia y el municipio de Jáchal. Todo empezó con una queja al aire, siguió con un posteo en redes y terminó con chicanas públicas.

Por Elizabeth Pérez
El secretario de Gobierno de Jáchal, Juan Pablo Dara, y el secretario provincial Alfredo Aciar cruzaron acusaciones por la Zona Franca de Jáchal.&nbsp;

Lo que parecía un trámite técnico derivó en una tormenta política entre un funcionario de la provincia y otro del municipio de Jáchal. El terreno donde se instalará la futura Zona Franca -uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Marcelo Orrego para el norte sanjuanino- volvió a convertirse en motivo de disputa.

Orrego gestionó la recuperación del derecho para tener la Zona Franca en Jáchal.
Fuertes chispazos por la Zona Franca entre el intendente de ese municipio y el gobierno provincial. 
Zona Franca en Jáchal y la fuerte reacción del Gobierno provincial por los dichos del intendente: "dice mentiras"

Esta vez, los dardos se dispararon en redes sociales, entre el secretario de Gobierno jachallero, Juan Pablo Dara, y el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar.

El fuego lo abrió Dara en declaraciones al programa “Uno Nunca Sabe” de Radio 10, donde volvió a insistir con el malestar del municipio por no haber sido convocado a participar de las comisiones que trabajan en la instalación de la Zona Franca. “Se conformó la Comisión de Evaluación y Selección y no hay ningún jachallero, eso es rarísimo. Siempre hubo dos miembros locales de los seis que la integran. El jachallero conoce su territorio y su geografía. No entendemos si lo hacen por una cuestión política o personal, pero no hay argumentos para dejar afuera al departamento”, lanzó.

Desde el otro lado, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, no se quedó callado: publicó decretos, recordó viejos antecedentes y hasta lanzó una “perlita” sobre gestiones pasadas del propio jachallero. Pero el contrapunto no quedó ahí porque Dara volvió a responderle, y la disputa expuso una grieta que combina política, territorio y la pelea por el control del futuro polo económico del norte sanjuanino.

Qué dijo el funcionario municipal

Dara recordó que, en junio pasado, durante el acto por el aniversario de la Fundación de Jáchal, había mantenido una reunión con Aciar y otros representantes provinciales. “Acordamos avanzar juntos, porque para el municipio es más fácil conseguir algún terreno. Después no se habló más y nos enteramos por los medios que ya se había elegido un predio”, aseguró. Además, confirmó que el intendente Matías Espejo envió una nota formal al Ministerio de Producción solicitando explicaciones sobre la falta de participación municipal.

La respuesta de Aciar

El funcionario provincial utilizó sus redes sociales para contestar con documentación en mano. Publicó dos decretos firmados durante la gestión de Sergio Uñac -de los años 2020 y 2022- donde se listan los integrantes de las últimas comisiones de Evaluación y Selección de la Zona Franca. “En ninguna de las comisiones figuran funcionarios del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante de Jáchal”, escribió, remarcando que el reclamo no tenía sustento.

Pero, además, Aciar aprovechó para dejar un comentario picante: “Les cuento una perlita: la comisión formada en 2020, durante la intendencia de Miguel Vega, presentó ante Nación el pedido para autorizar una nueva localización de la Zona Franca… ¡en Sarmiento!”. Y cerró desafiante: “Si dudan de esto, me escriben y les comparto la copia del expediente”.

La réplica de Dara llegó a través de los comentarios del posteo. “Reclamamos el lugar que le corresponde a la Municipalidad de Jáchal. Cuando salieron esos decretos usted estaba en Mendoza, y yo como Matías Espejo cumplíamos otras funciones. Si tanto se preocupa por su departamento, debería haber defendido el lugar de Jáchal en esas comisiones”, disparó, no sin antes aludir a que hay que dejar de lado diferencias políticas porque “Jáchal es uno solo”.

Historia con tensiones

Detrás de los dardos cruzados hay una historia que viene acumulando tensión desde mediados de año. En julio pasado el gobernador Marcelo Orrego anunció oficialmente que evitó que prescribiera el derecho de la instalación de una Zona Franca en el norte sanjuanino, una apuesta para impulsar la radicación de empresas, la exportación y la generación de empleo.

El intendente Matías Espejo, alineado con el peronismo uñaquista, dijo sentirse excluido de las decisiones y rechazó la posibilidad de que el predio elegido fuera el de la ex Fábrica Militar, un inmueble que el municipio ya había adjudicado semanas atrás en concesión a una empresa cordobesa, Thor Tecnología Minera.

Ese movimiento obligó al gobierno provincial a salir a buscar otro terreno con condiciones jurídicas y ambientales adecuadas. Según Aciar, el nuevo predio ya fue identificado -aunque su ubicación se mantiene en reserva- y actualmente se trabaja en la regularización de la documentación para elevarlo a Nación, que será quien finalmente dé el visto bueno para la instalación de la Zona Franca en Jáchal.

Empresarios sanjuaninos analizan con cautela los recambios en el Gabinete nacional, pero apuntan a medidas de coyuntura

