Zona Franca en Jáchal: qué dijo el intendente y el revuelo por el predio de la ex Fabricaciones Militares

Incluso elevó los chispazos, al rechazar con fuerza la propuesta de utilizar la ex Fábrica Militar para este fin como deslizaron ayer desde el gobierno provincial, en momentos en que el municipio acaba de adjudicarlo en concesión a una empresa cordobesa de explosivos.

“Verdaderamente es algo muy alentador tener una Zona Franca, una oportunidad que significa un gran desarrollo y una enorme oportunidad para poder continuar en un proceso de diversificación en la matriz productiva y desarrollo socio-comunitario. Pero nos apena mucho enterarnos por los medios”, dijo este jueves Espejo, en declaraciones a Radio Sarmiento. El intendente jachallero lamentó no haber participado en una iniciativa en la que el departamento ha estado involucrado en todo el proceso durante 30 años.

Según el municipio, la Ley 24331, que contempla las Zonas Francas en San Juan y su emplazamiento en Jáchal, establece en su artículo 14 la creación de un comité de evaluación y selección. Este comité, que es transitorio, tiene entre sus funciones principales la elaboración del proyecto y el reglamento de la Zona Franca, así como el armado de pliegos licitatorios y la adjudicación del operador. Dijo que, históricamente, este comité ha contado con la participación de dos representantes del gobierno municipal entre sus seis miembros, y que ahora se lo ha excluido, lo que le ha causado gran sorpresa y malestar.

El revuelo con la Ex Fabricaciones Militares

Uno de los puntos centrales de la controversia es la propuesta del gobierno provincial, difundida ayer por el Coordinador de desarrollo económico del Ministerio de la Producción, Alfredo Aciar en varios medios; de evaluar la ex Fabricaciones Militares de Jáchal como predio para la Zona Franca. Sin embargo, el municipio ha dejado claro que este terreno no puede ser utilizado para ese fin porque acaba de ser concesionado a un privado.

El predio de 280 hectáreas fue cedido en comodato por el municipio al Estado nacional (Fabricaciones Militares) hace muchos años, con una inversión significativa para instalar una fábrica de explosivos. El intendente explicó que, si bien la fábrica fue degradada y luego el gobierno nacional actual decidió deshacerse de ella, volviendo el predio a manos del municipio, toda la capacidad instalada está diseñada específicamente para una fábrica de explosivos. Se trata de "naves diseñadas específicamente", con dos plantas activas, una de ellas de emulsiones en proceso de montaje, además de polvorines y canchas de nitrato.

Dado que el municipio dice no tener capacidad económica ni operativa para fabricar explosivos o mantener una infraestructura tan específica e inactiva, decidió "ponerla en valor" y cederla para uso exclusivo a una empresa privada, la cordobesa Thor Tecnología Minera. “Esta empresa ya está operando, generando empleo local y tiene contratos en la actividad minera, lo que representa un desarrollo real, no potencial para la región”, dijo Espejo, destacando que el municipio no puede dar marcha atrás con este acuerdo.

Esta cesión generó un fuerte rechazo de profesionales y proveedores mineros sanjuaninos: el Consejo Empresario y Profesional de San Juan, acusó al intendente Matias Espejo a través de una solicitada de haber actuado “a espaldas del sector productivo local”. El intendente Espejo expresó los reparos sobre esa solicitada sin firmas, y anticipó que iba a notificar administrativamente a los involucrados para que ratificaran o rectificaran los dichos. Pero no contestó a Tiempo de San Juan si lo efectivizó y qué sucedió.

El Consejo Deliberante también se metió en el tema, y dos concejales hicieron un pedido de informe sobre el proceso que llevó al municipio a elegir a la empresa Thor.

Otras opciones de lugares

Desde el gobierno provincial detallaron ayer los pasos para establecer la zona franca especialmente destinada a la minería, que incluyen en primer lugar la búsqueda de un terreno para su emplazamiento, luego la inversión provincial en infraestructura y servicio, y la posterior concesión para su operación, ya se a un privado o un ente mixto.

Aciar dijo en diario La Provincia que evalúa otros lugares, cerca del vivero municipal, en Tucunuco, sobre la Ruta 150, y en la zona de Niquivil. El intendente señaló que no se han dado precisiones sobre estos nuevos sitios y reiteró la importancia de la participación municipal en el comité de evaluación y selección.

El municipio insiste en que su involucramiento es crucial “para construir consensos sociales, como ocurrió en su momento con la aceptación de la fábrica de explosivos por parte de la comunidad”. Además, dijo que cuenta con “una importante cantidad de terrenos” con diferentes situaciones de titularidad que podrían ser analizados para la Zona Franca.