En LLA aseguran que Javier Milei o Karina Milei pronto visitarán San Juan

"No tenemos calendario todavía, pero en campaña va a venir Karina o Javier, los dos separados o juntos, pero vamos a tener la visita de ellos seguro", dijo el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc , anticipando la visita a la provincia del presidente de la Nación, Javier Milei , y/o de "El Jefe", como le llaman a la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei .

"Hoy la agenda de la gente está en la gestión y no en las campañas políticas pero no hay que olvidarse que hay que hacerla igual. Tenemos que escuchar, tenemos que dar respuesta y tenemos que saber lo que la gente necesita. No hemos definido un candidato porque primero tenemos que saber perfectamente lo que la gente quiere y si sabemos escuchar eso vamos en avión", aseguró Peluc en diálogo con Canal 13 San Juan.

Y agregó "la consigna nuestra es que los espacios los empiezan a ocupar los jóvenes, así que bienvenidos todos aquellos que quieran acompañar la idea del presidente para que sea protagonista de la historia".

Javier Milei estuvo en San Juan varias veces y la última fue el 4 de julio de 2024 en una de sus pocas visitas a las provincias con traje presidencial. Fue para lanzar, en la Casa de Sarmiento, un Plan Nacional de Alfabetización. En el caso de Karina, vino en esa oportunidad para acompañar a su hermano, pero estuvo un día antes para aprovechar en avanzar con su armado político en San Juan, junto a Martín Menem.