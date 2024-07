El trasfondo de la visita de Karina y Milei a San Juan: interna desactivada, reuniones secretas y definiciones electorales

La hermana del Presidente estuvo unos 30 minutos en el interior de la Secretaría. No tomó contacto con el periodismo ni antes ni después ni en toda la estadía en San Juan. Sólo un mero "no doy notas, chicos, gracias". El Jefe eligió hablar en el evento libertario en el subsuelo del hotel. Escoltada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Peluc, Karina discurrió sobre la importancia de la estructura electoral nacional para las legislativas del 2025. Enfatizó en que irán con candidatos propios. Menem hizo lo mismo, pero en declaraciones a la prensa. Se tomó unos minutos entre las fotos con la militancia para dar su perspectiva de la interna libertaria: "San Juan es muy importante para nosotros, hizo una gran elección en el 2023", el encargado es "José Peluc y un gran equipo. Está sumando a todas las fuerzas liberales de la provincia".

Sin título.jpg

La interna libertaria estuvo al rojo vivo desde el lanzamiento del partido La Libertad Avanza en San Juan. Fue el parteaguas. De hecho, el sector disidente a la conducción del representante de Milei en la provincia, José Peluc, hizo la presentación de un frente liberal. Cuatro dirigentes -Gonzalo Medina, Carlos Montiveros, Gastón Briozzo y Sergio Vallejos- lanzaron duras críticas al diputado nacional. Son exjugadores del oficialismo libertario y un exaliado de Marcelo Orrego. Los primeros tres trabajaron con Peluc durante las elecciones del 2023, el último estuvo en el lema orreguista Unidos por San Juan. Medina tiró una bomba en la previa al arribo de Karina. Dijo textualmente: "Nos acostamos con dos senadores y nos despertamos con uno". Esparció un halo de sospecha sobre los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre en San Juan, cuando Unión por la Patria y La Libertad Avanza se disputaron voto a voto la segunda banca en el Senado de la Nación.

Al cierre de ese domingo, la lista libertaria estaba arriba en los números e ingresaban Bruno Olivera, Mariana Coria y Sergio Uñac. Peluc dijo que “nuestros datos indican que nos impusimos en la categoría de senador”. Sin embargo, la situación se dio vuelta a la semana. La Justicia Electoral presentó el escrutinio: Unión por la Patria obtuvo un total 155.690 sufragios a favor, en tanto que la lista de La Libertad Avanza alcanzó los 153.844 en total, es decir que la diferencia fue de 1.846 a favor de la boleta que encabezaba Uñac y la camporista Celeste Giménez. Por eso Medina afirmó: "Nos acostamos con dos senadores y nos despertamos con uno". Dio a entender que hubo movimientos irregulares.

Sin título.jpg El gesto de Karina Milei con uno de los canes de la Seguridad.

No obstante, ninguna declaración, mensaje o llamada hizo mella sobre El Jefe y Menem. Fuentes calificadas informaron que a la salida de la Secretaría Electoral, antes de la reunión con el pleno de la dirigencia libertaria, los dos compartieron un almuerzo con Peluc y otros más, no precisaron quiénes. Según afirmaron, el diputado nacional los puso al corriente de la interna sanjuanina, pero ninguno cambió el itinerario. A la noche, hubo otra comida, una cena con autoridades del Gobierno provincial. No trascendió el temario. Versiones mediáticas indicaron que hablaron de la obra pública y que Karina se limitó a contestar de manera monosilábica. Desde La Libertad Avanza, no confirmaron ni negaron el asunto: "De eso, no podemos decir nada".

Las presencias en el acto en el Del Bono Park merecen un párrafo o dos. Hubo de todo. Este diario reflejó las perlitas del evento, desde el regalo de tortitas jachalleras hasta el tropiezo de Karina ante el asedio de las cámaras de televisión. Fue un show de selfies. El joven Caparrós llevó a la militancia del nuevo partido. Dino Minozzi -que será el protagonista del armado electoral en el 2025- empezó a hacer buenas migas con sus jefes. El tándem Caparrós-Minozzi pasará a ser Minozzi-Caparrós. El presidente de la Federación Económica tomará la posta de ahora en más. Las fuentes argumentaron que el dúo se complementa perfectamente. Sobre todo, nadie les puede discutir el nivel de liberalismo en sangre. "Uno es militante liberal de la época de los '90, antes que Menem los absorbiera" y el otro es reconocido por sus pares como un mileísta de primera hora, dijeron.

Las cúpulas de los partidos que participaron en las elecciones del 2023, a excepción de Ideas de la Libertad de Montiveros, acudieron a la cita. Estuvo la excandidata a senadora nacional en segundo término, Mariana Coria. Según las acusaciones de Medina, a la abogada le robaron la banca en el Senado para beneficiar a la camporista Giménez. Sin embargo, estuvo con el grupo de Peluc, al igual que su madre, la excandidata a la intendencia de Rivadavia, Gisela Verón. También participó la rama de estudiantes universitarios que respaldan a Milei, Santiago Cabello y Julián Perisotto. No pasó desapercibida la aparición del historiador Eduardo Carelli. Tuvo un breve intercambio de palabras con Karina. ¿Jugarán juntos en la Universidad Nacional de San Juan?

En ocasiones precedentes, Carelli lo negó. En abril de este año, dijo a Tiempo que tiene una relación afectiva -amistad- con la excandidata a Parlamentaria del Mercosur por La Libertad Avanza, Lucía González. Reconoció que dio dos charlas sobre el pensamiento liberal libertario a estudiantes y público en general, en donde participaron militantes del Presidente y Patricia Bullrich. Pero no hay una relación de causalidad entre esas variables y una eventual postulación para conducir el Rectorado. Incluso hay dudas de los libertarios sanjuaninos sobre un desembarco en la universidad. "Estamos conversando", dijeron las fuentes, aunque Peluc ya se expresó al respecto en Off the record, el streaming de Política. "No vamos a hacer armados libertarios en la universidad. Estamos hablando de que son nichos de militantes y enfrascadores de cerebros. No vamos a ser parte de esa casta", afirmó meses atrás.

Por otra parte, aunque en la misma línea argumental, el jueves llegó Javier Milei a San Juan. Fue la primera vez que arribó a la provincia como Presidente. Las otras dos veces, el 22 de abril y el 5 de noviembre del 2023, estaba en modo campaña. El León libertario eligió a San Juan para lanzar el Plan Nacional de Alfabetización. Lo hizo desde la Casa Natal de Sarmiento junto al gobernador Orrego. Fue un acto 100% institucional. No hubo cuestiones políticas. En relación a los vínculos con el Gobierno provincial, Menem dijo: "Estamos con muy buen vínculo con la mayoría de las provincias, siempre buscando que le vaya bien a todos, porque eso es para el bien de todos los argentinos". El Presidente tuvo una charla con Peluc en la camioneta, rumbo a la sede del acto y hablaron sobre cómo anduvo la conformación de la Junta Promotora del partido. No mucho más.

En lo relativo a lo estrictamente electoral, Karina marcó dos cosas: lista propia y lejos del ex Juntos por el Cambio. Sólo compartirá espacio con el ala dura del Pro, que está representada por el ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La representante de la funcionaria en San Juan, María Eugenia Raverta, estuvo en todo el recorrido de El Jefe y Menem. También fue a ver al Presidente a la Casa de Sarmiento. Los armadores locales de La Libertad Avanza quieren una lista de unidad, sobre todo porque especulan con la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

¿Candidatos? Reapareció a la escena pública el empresario Martín Turcumán, puede considerarse un indicio. El excandidato a gobernador volvió a la arena política luego de un 2023 en el que bregó para la unificación de toda la oposición y no se le dio. Ahora ingresó Minozzi al mundo partidario, también puede ser una señal de una eventual candidatura. Son dos empresarios de relevancia en el ambiente. En ese caso, no responden a la definición del operador de La Libertad Avanza: "El candidato tiene que ser liviano como una pluma, sin pasado, para que el viento de Milei lo lleve". Un nombre que suena, y este diario mencionó un par de veces, es Darío Peña, un ex Juventud Peronista que estuvo en la fundación de Acción para una Democracia Nueva, el partido de Peluc y Turcumán, el primero en poner a Milei en el cuarto oscuro sanjuanino. Además, no es un outsider, ya fue aspirante a la intendencia de Rivadavia. Es decir, no sucedería lo mismo que con el senador Bruno Olivera.