Los otros K en San Juan, una radiografía posible

El Jefe dedica sus días a una tarea que parece secundaria o menor, pero es vital para trazar el esquema de poder al que aspira el Presidente. La idea de la hermana de Milei es conseguir la personería jurídica de La Libertad Avanza en los veinticuatro distritos para ir a las elecciones de mitad de término con listas propias que contenga a dirigentes del riñón. Es decir, para terminar los lazos forzados con facciones del Pro y el radicalismo duro. Karina está escoltada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es el dueño originario del partido, pues salió primero en La Rioja.

image.png Al centro, José Peluc. A la izquierda, el senador Bruno Olivera. A la derecha, la presidenta del Partido Libertario, Yolanda Agüero.

Para ambos, Milei arrasará en los comicios que vienen y no quieren regalar bancas en el Congreso. En San Juan, hay un solo representante de Karina Milei: el diputado nacional José Peluc. El líder del partido Acción para una Democracia Nueva (Adn) tiene línea directa con El Jefe y está encargado de los vínculos del bloque La Libertad Avanza con el resto de las bancadas en la Cámara baja. Inició su relación con Karina después del encuentro cumbre en Mendoza en abril del 2022. Luego sumó confianza y se hizo parte de la fundación del frente electoral que catapultó a Milei a la Casa Rosada.

Peluc estuvo a cargo del armado provincial y pudo contener a todas las tribus libertarias. En el 2023, La Libertad Avanza estaba integrada por Adn, el Partido Demócrata -de Victoria García-, el Partido Libertario -de Yolanda Agüero-, la agrupación Ideas de la Libertad -de Carlos Montiveros-, algunos sectores disidentes como el de Nicolás Segovia, y también hombres y mujeres que provenían del Pro, como Fernando Patinella, que se transformó el diputado provincial. Para el balotaje, por el acuerdo nacional de Milei con Patricia Bullrich, sumó a los halcones del Pro, representados por María Eugenia Raverta.

El ecosistema libertario sufrió modificaciones durante los meses posteriores a la asunción de Milei. Peluc posicionó a varios dirigentes de Adn en reparticiones del Estado. El caso paradigmático fue el excandidato a gobernador, Agustín Ramírez, en la Unidad de Atención Integral (Udai) San Juan de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Es el puesto de mayor jerarquía y manejo de recursos que tiene la Nación en la provincia. Cedió Vialidad Nacional y la Udai Rawson al gobernador Marcelo Orrego. Mientras que otros dirigentes libertarios todavía no son posicionados por las demoras en las designaciones.

En San Juan endilgan el retraso a la "falta de política" del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y confían en que arrancarán los nombramientos con Francos. De hecho, Raverta quedó al frente de la delegación regional del Comité contra la Trata de Personas hace unos días a pedido de Bullrich. Una primera señal de la agilidad de Francos. Aunque hay malestar en las filas libertarias. El principal crítico de Peluc es Carlos Montiveros, que sumó a otro desencantado, el contador Gastón Briozzo.

No obstante, el verdadero parteaguas de los libertarios es el nacimiento del partido de Karina Milei. San Juan se sumó al lote de provincias donde hay pelea por el sello. Por un lado, está el presidente de la Junta Promotora, el exmilitante del Partido Libertario Mahor Caparrós, que recibió el aval de Martín Menem. El joven reapareció con el sello bajo el brazo después de meses en silencio y apartado de la refriega electoral. Tiene el OK de Buenos Aires y la tutela de Peluc. Por el otro lado está el grupo no reconocido, que busca sin suerte el aval de Menem. Están liderados por la excandidata a intendente de la Capital y exautoconvocada Belén Varela -que estuvo en la lista de Marcelo Arancibia-, por Segovia, y por Félix Paz, más conocido por su caracterización de payaso en la Peatonal sanjuanina.

Caparrós tuvo una particular similitud con La Cámpora. Es conocida la costumbre de la organización kirchnerista de esquivar a la prensa. Sin ir más lejos, es tan extraño ver a la senadora camporista Celeste Giménez en medios de comunicación que sorprendió su participación telefónica en el programa de María Silvia Martín, en Estación Calidad. La dirigente quedó mal parada por las preguntas de la periodista e interrumpió la comunicación. Caparrós simplemente no asistió a las dos entrevistas pactadas con Tiempo. Eligió comentar sus ideas políticas en un grupo de WhatsApp algunas horas después del faltazo a Off the record, el streaming de Política del diario.

El grupo de WhatsApp se llama Debate sanjuanino. Hay varios dirigentes importantes que, a veces, interactúan. Caparrós intentó despegarse del ala de Peluc. También comentó por qué fue buscado: "Aquellos estrategas que están hoy en día trabajando para armar La Libertad Avanza a nivel nacional son quienes me buscaron y decidieron que podía llevar esto adelante por un simple motivo: no estaba en todo el quilombo en el cual ya están acostumbrados a ver en San Juan". Y contó la razón de su silencio inicial: "Primero y principal era importante que los primeros meses de trabajo fueran de bajo perfil, justamente porque se sabía que el ambiente y espectro liberal o libertario de San Juan siempre tiende a pegar a aquellos que asomen la cabeza".

image.png El presidente de La Libertad Avanza en San Juan con la diputada nacional Lilia Lemoine.

Amén de su juventud o su irresponsabilidad con la prensa, hay una realidad: Caparrós es el presidente del partido La Libertad Avanza en San Juan. Es improbable que las presentaciones judiciales de Varela prosperen porque no lo hicieron en ninguna provincia hasta ahora. No pasó en Santa Fe, Mendoza, Río Negro, y la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia Electoral siempre decantó por el abanderado local de Karina. Ergo, Caparrós será un actor protagónico de la política sanjuanina y podrá posicionar candidatos en las elecciones del 2025 con el OK de la secretaria General de la Presidencia. Por supuesto que será en acuerdo con el diputado Peluc, representante de El Jefe y armador en la provincia. Salvo que exista una sorpresa que provenga del mundo empresarial.

Además de la conformación del partido de Karina en San Juan, hay una línea de dirigentes del ecosistema libertario que busca tejer relaciones con Marcelo Orrego. Están Valera y Paz. También está el excandidato a gobernador Sergio Vallejos, que participó de la contienda electoral del 2023 bajo el mismo lema que el actual Gobernador, Unidos por San Juan. Montiveros, en tanto, no ve con malos ojos sumarse al orreguismo. De hecho, en las legislativas del 2021 apuntaló a Orrego. En una entrevista en el programa Paren las Rotativas dijo, en ese momento: "Nos estamos metiendo en un sector que no es puramente liberal, pero creemos que debería existir un proceso. No vamos a presentar ninguna candidatura porque somos conscientes de que somos muy nuevos, pero sí vamos a sumar. Estoy mucho en contacto con Orrego".

Vallejos, Montiveros, Paz, Segovia y otros libertarios se tomaron una foto en la previa al tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación. Estuvieron reunidos en el Hotel Del Bono Central, se tomaron una fotografía con una carta de apoyo a la ley madre de Milei y celebraron el respaldo a Orrego al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).