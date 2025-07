La suba del dólar, desde la mirada de especialistas sanjuaninos: por qué aumenta, el rol electoral y qué esperar para fin de año

Mercados El dólar blue bajó en San Juan, pero el mercado no se tranquiliza

Entre los motivos, el desarme de las Letras de Liquidez Fiscal (LEFI) llevó a que aumentara la demanda y esto ejerce su efecto en la oferta. Esta decisión nacional llevó a que haya demasiados pesos dando vueltas, muchos de los cuales se fueron al dólar. Dentro del incremento de la demanda también se encuentra el Gobierno nacional que está comprando dólares en el marco de superávit para cancelar cuotas de deuda por vender.

Otro motivo tiene que ver con el ciclo agrícola, fundamentalmente de la soja. La liquidación de la cosecha se dio en junio por lo que se está acabando el ingreso fuerte del dólar. “Siempre el factor estacional genera presión en el tipo de cambio”, indicó Cáceres.

Un tercer factor a considerar, de acuerdo a lo que explica Cáceres, es de orden estructural. “El tipo de cambio está atrasado, es decir que es un tipo de cambio que no da equilibrio para esta economía. Hasta que se acomode debería seguirse movimiento hacia arriba o ganar competitividad, que es de más largo plazo”, indicó.

Si bien el valor se encuentra cerca del techo establecido por el Gobierno nacional, que es de $1.400, para los especialistas consultados la cotización durante los próximos meses, al menos hasta octubre (elecciones), rondará los valores actuales.

Octubre será un momento bisagra para la economía en general y el dólar en particular. Mientras algunos analistas aseguran que en esta oportunidad el contexto electoral no ejercerá su presión sobre la cotización de la divisa estadounidense, hay otros que aseguran que las intenciones del Gobierno nacional están puestas en llegar a las urnas con un dólar tranquilo y sin impacto en los precios para, luego de los comicios, implementar los cambios.

Se trata de futurismo, ya que no se conoce a ciencia cierta lo que podría pasar, pero algunos analistas no descartan que se venga un nuevo régimen cambiario a partir de octubre. Acá no solo se tendrá en cuenta el resultado de las elecciones, sino también la credibilidad que tiene Argentina en los mercados internacionales, que de cierta manera terminan teniendo su participación en la cotización.

La sugerencia de los especialistas en el mientras tanto es cuidar el patrimonio que el ciudadano de a pie tenga en dólares. Si hay un sobrante de pesos, darle seguimiento a la cotización para hacer una compra inteligente y guardarlos, en caso de poderse, al menos hasta después de las elecciones. Post comicios, con un panorama más claro, seguramente las proyecciones y los análisis también lo serán.