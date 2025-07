Último aviso para monotributistas: qué trámite hay que hacer sí o sí antes del 5 de agosto

Agosto llegó con una tarea importante para quienes trabajan de forma independiente: hasta el martes 5 hay tiempo para que un monotributista realice la recategorización . Es un trámite que muchos suelen dejar para último momento, pero que, en realidad, no lleva más de unos minutos y puede evitarte varios dolores de cabeza.

La recategorización no es complicada

Lo primero es tener a mano los datos que te pide el sistema: cuánto ganaste entre agosto de 2024 y julio de 2025, si alquilás, cuánto consumiste de luz y cuántos metros usás para tu actividad. También si empleás personal, aunque eso no aplica a todos.

Después, solo necesitás entrar a la web oficial deARCA, loguearte con tu CUIT y clave fiscal, y buscar la opción “Monotributo” > “Recategorización”. Ahí vas a poder revisar tu situación actual, cargar los datos y confirmar. El sistema hace el cálculo por vos y te informa si cambiás de categoría. Podés descargar un comprobante al final, por las dudas.

Si no tuviste variaciones en tus números, no necesitás hacer nada. Pero si tus ingresos o condiciones cambiaron, no lo dejes pasar. Es una manera de estar al día y evitar recategorizaciones de oficio que pueden ser injustas o más caras.

Un plan accesible para ponerse al día sin ahogarse

Para quienes vienen arrastrando deudas del monotributo, también hay buenas noticias. ARCA lanzó un plan de pagos pensado para facilitar la regularización y evitar sanciones o la baja automática del régimen.

La propuesta permite abonar un anticipo del 20% de lo que debés y financiar el resto en cuotas fijas desde $2.000 por mes. Está abierto a todos los monotributistas, sin importar la categoría. Es decir, no importa si sos un emprendedor que recién empieza o un profesional con más tiempo en la actividad.

La deuda que se puede incluir es la acumulada hasta el 30 de abril de 2025. Tenés tiempo para sumarte al plan hasta el 30 de diciembre de este año, y todo el trámite se hace de manera online, desde la web de ARCA, también con CUIT y clave fiscal.

Mantenerse dentro del régimen tiene beneficios concretos

Estar al día con el monotributo no solo significa evitar multas. También te permite seguir facturando de manera formal, acceder a tu obra social y aportar para tu jubilación. Cuando se pierde la condición de monotributista, todo eso entra en pausa o se complica bastante.

Por eso, la recategorización y el plan de pagos no son trámites aislados, sino herramientas concretas para cuidar tu actividad y tu futuro. En un contexto en el que cada peso cuenta y el tiempo no sobra, poder ordenar tu situación en pocos pasos y sin moverte de tu casa es una gran ventaja.

Si tenías pendiente hacer el trámite, este puede ser el mejor momento. No esperes al último día. Y si te atrasaste con los pagos, saber que hay cuotas bajas y un plan flexible puede darte el empujón que necesitabas. Cuidar tu monotributo es también cuidar tu trabajo.