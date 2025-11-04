martes 4 de noviembre 2025

Investigación policial

La teoría que circula sobre la liberación de cuatro pumas en Jáchal

Una proteccionista sanjuanina explicó que ya aportó todo lo que sabe a la Policía y espera que en las próximas horas haya detenciones de las personas que torturaron y mataron a uno de los animales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pumas sueltos en Jáchal

La proteccionista sanjuanina Emilia Merino aseguró que las proteccionistas de Jáchal ya entregaron a la Policía toda la información que poseen sobre las personas que habrían capturado, atado y hecho atacar por perros a un puma.

La proteccionista, destacó que espera que en los próximos días se produzcan detenciones y sostuvo que los animales liberados recientemente por Fauna del departamento serían el origen de esta trágica situación.

Captura de pantalla 2025-11-04 230725

Un momento de temor y alarma invadió a un grupo de vecinos jachalleros en las últimas horas porque varias personas afirmaron haber visto a dos pumas recorriendo zonas urbanas, concretamente en la localidad de San Isidro. Según informó Radio Norte Jáchal, durante la jornada del domingo los animales fueron observados en distintos puntos, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía.

Efectivos recorrieron el lugar sin poder encontrarlos, pero lo más espeluznante ocurrió durante la noche cuando un grupo de personas atrapó a uno de los felinos, lo ató con sogas y lo expuso para que fuera atacado por una jauría de perros. El video del ataque muestra al animal exhausto, flaco y visiblemente debilitado. Las fuentes confirmaron que el puma murió producto de la brutal agresión.

Merino sostuvo que los pumas liberados son jóvenes y son cuatro, uno de ellos murió en manos de la jauría y habría un segundo puma que también murió, por lo que solo quedarían dos animales sueltos.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Merino explicó su hipótesis: “Esos pumas fueron liberados por Fauna hace unos días. Los soltaron en una zona de fincas y, lógicamente, empezaron a cazar. Son animales nuevos, los han enlazado en un árbol y con el puma atado se lo entregaron a los perros”.

La proteccionista criticó duramente el lugar elegido para la liberación y acusó a Fauna del departamento del norte de ser la responsable de lo ocurrido. “Fauna puede liberar animales autóctonos rehabilitados o que hayan sido capturados, pero no en zona de fincas. Tiene que ser más lejos, en el campo, no donde hay viviendas o producción", explicó.

Merino afirmó que conoce la identidad de los involucrados, aunque no puede revelarla públicamente: “Sé quiénes son y dónde viven, pero no puedo decirlo porque la información ya está en manos de la parte investigativa. La Policía está al tanto, pero no actuó antes porque dicen que esta familia es muy agresiva. Tienen miedo de que, si detienen a uno, los otros reaccionen”.

image

Según relató, el caso empezó a tomar fuerza cuando se viralizó en redes sociales: “Las chicas de Jáchal pusieron la denuncia, incluso lo contaron en una radio local. Ahí fue cuando lo empezamos a difundir y recién el domingo a la noche se tomaron medidas”.

Hasta el momento no hay detenidos, y según la información que maneja Merino, aún quedarían dos pumas sueltos en la zona, aunque no descarta que otro también haya sido muerto. La proteccionista volvió a apuntar a Fauna de Jáchal como responsable de la liberación y pidió que se tomen medidas urgentes para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

