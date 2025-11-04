martes 4 de noviembre 2025

En modo Saiyajin

Video: así la IA recreó a los personajes de Dragon Ball en los paisajes de San Juan

Una cuenta sanjuanina de TikTok utilizó inteligencia artificial para recrear a Gokú, Vegeta y otros personajes de Dragon Ball en escenarios locales como Ischigualasto, el Dique Punta Negra y el Teatro del Bicentenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dragon ball san juan video ia

San Juan tierra de sol, montañas… ¡y Saiyajins! Así lo muestra un video que en las últimas horas se volvió viral en TikTok, donde los personajes de Dragon Ball cobran vida en los paisajes más icónicos de la provincia, gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

El video fue publicado por la cuenta sanjuanina @efe.digital.sj y ya acumuló cientos de “me gusta” y decenas de comentarios. “Quedó genial, un abrazo. Esto es todo para promocionar nuestra hermosa provincia, muy turística”, escribió uno de los usuarios, mientras otros celebraban la originalidad de la propuesta.

Entre los escenarios elegidos aparecen lugares reconocidos como Ischigualasto, La Pampa del Leoncito, el Dique Punta Negra, la Cuesta de Huaco, el Teatro del Bicentenario y los viñedos sanjuaninos, todos convertidos en escenarios de batallas épicas y energía dorada. En una de las escenas más llamativas, incluso se pueden ver las esferas del dragón en la cancha de bochas del Parque Provincial Ischigualasto.

Con Gokú, Vegeta, Piccolo, Maron y Majin Boo recorriendo paisajes locales, el clip combina cultura pop y orgullo provincial, transformando a San Juan en un escenario digno del universo Saiyajin. “Paisajes que parecen de otro planeta, San Juan tiene su propio Ki”, escribieron desde la cuenta creadora.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1985759508937822620&partner=&hide_thread=false

