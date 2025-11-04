San Martín volvió a llenarse de arte y cultura con el PreCosquín 2026: conocé a los ganadores

Artistas de distintos puntos de la provincia y el país se hicieron presente en el PreCosquín de San Martín.

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá fue el escenario de dos noches inolvidables en las que la música, la danza y el talento se unieron para celebrar la cultura popular.

Artistas de San Martín, de distintos puntos de la provincia y de provincias vecinas participaron de una nueva edición del PreCosquín 2026 – Sede San Martín, que una vez más se consolidó como un punto de encuentro para el arte y las tradiciones argentinas.

image

El público acompañó con entusiasmo cada presentación, generando un clima de mucha emoción y entusiasmo. Desde la Municipalidad de San Martín, se destacó el compromiso de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la identidad cultural y den visibilidad a los talentos locales.

Ganadores de la Sede San Martín – rumbo a Cosquín 2026

Danza

* Solista de Malambo Masculino: Agustín Santillán

* Solista de Malambo Femenino: Karen Pinto.

* Conjunto de Malambo: La Huella.

* Pareja de Baile Tradicional: Illanes – Farías.

* Pareja de Baile Estilizada: Icazatti – Nuñez.

* Conjunto de Baile Folklórico: Querencia Criolla.

Música

* Solista Vocal: Agustín González.

* Dúo Vocal: Centeno – Mercado.

* Canción Inédita: “Tonada de las Calandrias”.

Con una gran convocatoria y un nivel artístico destacado, San Martín reafirma su lugar en el mapa cultural de la provincia, impulsando el arte, la identidad y las raíces que nos unen.