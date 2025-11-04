San Martín volvió a llenarse de arte y cultura con el PreCosquín 2026: conocé a los ganadores

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá fue el escenario de dos noches inolvidables en las que la música, la danza y el talento se unieron para celebrar la cultura popular.
Artistas sanmartinianos, de distintos puntos de San Juan y de provincias vecinas participaron de una nueva edición del tradicional certamen en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá
Artistas de San Martín, de distintos puntos de la provincia y de provincias vecinas participaron de una nueva edición del PreCosquín 2026 – Sede San Martín, que una vez más se consolidó como un punto de encuentro para el arte y las tradiciones argentinas.
El público acompañó con entusiasmo cada presentación, generando un clima de mucha emoción y entusiasmo. Desde la Municipalidad de San Martín, se destacó el compromiso de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la identidad cultural y den visibilidad a los talentos locales.
* Solista de Malambo Masculino: Agustín Santillán
* Solista de Malambo Femenino: Karen Pinto.
* Conjunto de Malambo: La Huella.
* Pareja de Baile Tradicional: Illanes – Farías.
* Pareja de Baile Estilizada: Icazatti – Nuñez.
* Conjunto de Baile Folklórico: Querencia Criolla.
* Solista Vocal: Agustín González.
* Dúo Vocal: Centeno – Mercado.
* Canción Inédita: “Tonada de las Calandrias”.
Con una gran convocatoria y un nivel artístico destacado, San Martín reafirma su lugar en el mapa cultural de la provincia, impulsando el arte, la identidad y las raíces que nos unen.