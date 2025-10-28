San Martín renueva la posibilidad de disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas

Este sábado 1 de noviembre, el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá será escenario de una nueva edición de Nochecitas de Aventura.

Jáchal Este año son 11 las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición: sus nombres y edades

En Dos Acequias Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos

Esta actividad invita a vivir la naturaleza desde una perspectiva única, combinando el senderismo al atardecer y la observación astronómica bajo el cielo sanjuanino.

La caminata, de dificultad media y una duración aproximada de cuatro horas, comenzará a las 18 hs y está pensada para disfrutar en familia, ya que podrán participar personas de todas las edades (los menores deberán asistir acompañados por un adulto).

image

Durante el recorrido, los participantes podrán apreciar los paisajes del cerro Pie de Palo y, al caer la noche, contemplar el cielo en una jornada de conexión con la naturaleza, la fe y el conocimiento.

Se recomienda llevar agua, linterna, comida de marcha y equipo de mate.

Con esta propuesta, el municipio continúa promoviendo experiencias turísticas y recreativas que destacan la belleza natural y espiritual de San Martín.