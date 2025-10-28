martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

San Martín renueva la posibilidad de disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas

'Nochecitas de Aventura' es la actividad que regresa esta 1 de noviembre, a las 18:00, al Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Conocé los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Este sábado 1 de noviembre, el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá será escenario de una nueva edición de Nochecitas de Aventura.

Lee además
intento robar en una finca de san martin y termino detenido por los vecinos
En Dos Acequias

Intentó robar en una finca de San Martín y terminó detenido por los vecinos
La Municipalidad de Jáchal difundió los nombres de las 11 candidatas a Paisana, en el marco de la Fiesta Nacional de la Tradición.
Jáchal

Este año son 11 las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición: sus nombres y edades

Esta actividad invita a vivir la naturaleza desde una perspectiva única, combinando el senderismo al atardecer y la observación astronómica bajo el cielo sanjuanino.

La caminata, de dificultad media y una duración aproximada de cuatro horas, comenzará a las 18 hs y está pensada para disfrutar en familia, ya que podrán participar personas de todas las edades (los menores deberán asistir acompañados por un adulto).

image

Durante el recorrido, los participantes podrán apreciar los paisajes del cerro Pie de Palo y, al caer la noche, contemplar el cielo en una jornada de conexión con la naturaleza, la fe y el conocimiento.

Se recomienda llevar agua, linterna, comida de marcha y equipo de mate.

Con esta propuesta, el municipio continúa promoviendo experiencias turísticas y recreativas que destacan la belleza natural y espiritual de San Martín.

Temas
Seguí leyendo

La Agrupación Gaucha Rastreador Calívar 'copó la parada' en la Cabalgata Infantil de Rivadavia

9 de Julio corrió contra el cáncer de mama en día especial dedicado a las mamás

La savia nueva de la tradición sanjuanina disfrutó de una especial cabalgata infantil en Rivadavia

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego