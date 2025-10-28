San Martín renueva la posibilidad de disfrutar de una experiencia única bajo las estrellas

Este sábado 1 de noviembre, el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá será escenario de una nueva edición de Nochecitas de Aventura.
'Nochecitas de Aventura' es la actividad que regresa esta 1 de noviembre, a las 18:00, al Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Conocé los detalles
Este sábado 1 de noviembre, el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá será escenario de una nueva edición de Nochecitas de Aventura.
Esta actividad invita a vivir la naturaleza desde una perspectiva única, combinando el senderismo al atardecer y la observación astronómica bajo el cielo sanjuanino.
La caminata, de dificultad media y una duración aproximada de cuatro horas, comenzará a las 18 hs y está pensada para disfrutar en familia, ya que podrán participar personas de todas las edades (los menores deberán asistir acompañados por un adulto).
Durante el recorrido, los participantes podrán apreciar los paisajes del cerro Pie de Palo y, al caer la noche, contemplar el cielo en una jornada de conexión con la naturaleza, la fe y el conocimiento.
Se recomienda llevar agua, linterna, comida de marcha y equipo de mate.
Con esta propuesta, el municipio continúa promoviendo experiencias turísticas y recreativas que destacan la belleza natural y espiritual de San Martín.