jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

El presunto robo ocurrió en la madrugada de este jueves en su estudio jurídico ubicado por Avenida Rioja, en el microcentro sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.

Lee además
Imagen ilustrativa 
En Capital

Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito
suma una nueva denuncia la obstetra del rawson acusada de provocarle la muerte a un bebe por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Según fuentes del caso, uno o más desconocidos habrían querido entrar a su estudio jurídico ubicado por Avenida Rioja entre Santa Fe y Mitre en Capital. Desde la Policía informaron que hasta el mismo Graffigna llegó al lugar y confirmó que en el interior estaba todo ordenado y que supuestamente no había ningún faltante.

Todo empezó con un llamado al 911 alrededor de las 00:20 horas, donde una persona dijo que empezó a sentir ruidos en el estudio jurídico de Graffigna y que luego comenzó a sonar la alarma. Aparentemente, esta situación espantó a los desconocidos que, finalmente, se fueron de este lugar.

Cuando la policía llegó a esta propiedad constataron que la puerta de reja estaba forzada, como así también el vidrio roto de una ventana. Los vecinos se comunicaron con el propietario. Santiago Graffigna llegó al lugar y confirmó que no había faltantes y que todo se encontraba normal.

Según fuentes del caso, se realizó una denuncia y recayó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad. Además, los efectivos realizaron una inspección ocular en el lugar, se levantaron cámaras, entre otras pericias a cargo de Criminalística.

Cabe destacar que, Santiago Graffigna es reconocido en San Juan por la causa expropiaciones. El pasado 4 de julio conoció la condena en su contra, el tribunal colegiado lo sentenció a 7 años y 8 meses de prisión efectiva -sin prisión preventiva hasta que el fallo quede firme- por ser considerado culpable de fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real; y tentativa de fraude y estafa en 6 hechos; y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.

Temas
Seguí leyendo

Dos chicos de 15 y 16 años caen presos por robar en una casa de Chimbas

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Un jachallero pasará 6 meses preso por robar un inodoro

Tragedia en 25 de Mayo: una familia quedó sin nada tras el incendio de su vivienda

Denuncia contra Panchito Velázquez: las pericias psicológicas, claves para la acusación

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable