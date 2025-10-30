Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

Un raro episodio ocurrió en el microcentro sanjuanino en la madrugada de este jueves, donde la víctima fue Santiago Graffigna , el condenado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva (sin prisión preventiva) en la mega causa de expropiaciones.

Impactante Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

En Capital Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito

Según fuentes del caso, uno o más desconocidos habrían querido entrar a su estudio jurídico ubicado por Avenida Rioja entre Santa Fe y Mitre en Capital. Desde la Policía informaron que hasta el mismo Graffigna llegó al lugar y confirmó que en el interior estaba todo ordenado y que supuestamente no había ningún faltante.

Todo empezó con un llamado al 911 alrededor de las 00:20 horas, donde una persona dijo que empezó a sentir ruidos en el estudio jurídico de Graffigna y que luego comenzó a sonar la alarma. Aparentemente, esta situación espantó a los desconocidos que, finalmente, se fueron de este lugar.

Cuando la policía llegó a esta propiedad constataron que la puerta de reja estaba forzada, como así también el vidrio roto de una ventana. Los vecinos se comunicaron con el propietario. Santiago Graffigna llegó al lugar y confirmó que no había faltantes y que todo se encontraba normal.

Según fuentes del caso, se realizó una denuncia y recayó en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad. Además, los efectivos realizaron una inspección ocular en el lugar, se levantaron cámaras, entre otras pericias a cargo de Criminalística.

Cabe destacar que, Santiago Graffigna es reconocido en San Juan por la causa expropiaciones. El pasado 4 de julio conoció la condena en su contra, el tribunal colegiado lo sentenció a 7 años y 8 meses de prisión efectiva -sin prisión preventiva hasta que el fallo quede firme- por ser considerado culpable de fraude y estafa en 8 hechos, en concurso real; y tentativa de fraude y estafa en 6 hechos; y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador.