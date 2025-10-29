miércoles 29 de octubre 2025

En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico

El siniestro ocurrió en la intersección de Laprida y Salta, entre un auto y un colectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un importante accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en el centro de la capital sanjuanina, a pocos metros del Centro Cívico.

El siniestro involucró a un colectivo de la empresa Albardón SRL (interno 407), que se desplazaba de sur a norte, y a un auto Renault Captur conducido por una mujer mayor de edad. El impacto se produjo en la intersección de calles Laprida y Salta.

image

De acuerdo con la información policial, la automovilista habría cruzado con el semáforo en rojo, lo que derivó en la colisión. El colectivo impactó el vehículo en su lateral derecho, del lado del acompañante.

Por el momento no se informó sobre personas con lesiones de gravedad, aunque ambos rodados resultaron con importantes daños materiales.

