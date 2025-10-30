jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Casa Rosada

Milei recibe a los gobernadores, incluido Orrego, para reabrir el diálogo y sumar apoyos a sus reformas

El Presidente busca respaldo político para avanzar con el Presupuesto 2026 y los cambios en la legislación laboral, previsional y tributaria. En el Gobierno prevén que se sumarán una veintena de mandatarios. Kicillof no fue invitado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras su triunfo en las elecciones legislativas, Javier Milei se sentará frente a los gobernadores, a las 17, en Casa Rosada. El encuentro reunirá a una veintena de mandatarios, entre ellos el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y marcará el inicio formal de una nueva etapa de diálogo entre el Ejecutivo y las provincias. El Presidente buscará asegurar apoyos para el Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria.

Lee además
Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable
en san juan, el ipv a full en el cierre de 2025: entregara uno o dos barrios por semana, ¿cuales son los proximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

La reunión fue convocada en medio de la expectativa por el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Milei quiere llegar con consensos previos, no solo con los bloques aliados, sino también con los gobernadores que pueden definir la mayoría parlamentaria.

En Balcarce 50 destacan que el objetivo es “abrir el diálogo” y dar señales claras al mercado interno y hacia el gobierno de Estados Unidos, con el que negocia inversiones y asistencia financiera.

Del encuentro participarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. El Gobierno los ratificó como interlocutores con las provincias, después de que se especulara con posibles cambios en el Gabinete.

El discurso de Milei fue un llamado al diálogo por primera vez. El Milei de 2024 hubiese criticado a los gobernadores, pero los llamó a acompañar las reformas”, señaló una fuente libertaria.

Los gobernadores esperan que sea la oportunidad de recuperar la interlocución institucional con el Ejecutivo y reactivar las negociaciones por recursos, obras y financiamiento. Si bien reconocen un cambio de tono en el Gobierno, mantienen dudas sobre cuánto está dispuesto a ceder el Presidente.

Una cumbre con foco en el Presupuesto y las reformas

Las provincias llegarán al encuentro con una agenda concreta. El eje principal será el Presupuesto 2026, que deberá contemplar los reclamos por financiamiento provincial y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También pedirán reactivar la obra pública nacional, especialmente la vial, y revisar el esquema del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

En el Gobierno aseguran que el proyecto presupuestario incluirá metas de equilibrio fiscal, pero también mecanismos de compensación para las provincias que acompañen las reformas estructurales. En la Casa Rosada buscan replicar un compromiso similar al Pacto de Mayo, firmado por 18 gobernadores en 2024.

Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante. La laboral, la impositiva. No podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina”, anticipó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Esa será la posición de los legisladores que responden a Provincias Unidas:

Para el santafesino se deben “tener mejores leyes laborales, no solamente para los empresarios, con una mirada pyme, sino también para los trabajadores, para generar empleo, siempre defendiendo al interior productivo”.

Provincias Unidas alineó su posición antes de la reunión

En la previa de la cumbre con Milei, los gobernadores que integran Provincias Unidas -Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)- realizaron una reunión virtual para definir una postura común. Coincidieron en mantener una actitud dialoguista, pero con capacidad de negociación.

El bloque que se consolidará cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre buscará ser un actor bisagra en el Congreso, dado que podría reunir un número clave para el oficialismo. Además, acordaron coordinar su representación parlamentaria durante las sesiones extraordinarias, donde se debatirán las principales reformas económicas.

Aunque reconocen que el Gobierno amplió su presencia legislativa tras las elecciones, los mandatarios sostienen que sin el respaldo de los bloques provinciales las reformas no prosperarán. Por eso, esperan que la reunión de este jueves sirva para iniciar un proceso de negociación estable y con resultados concretos.

La Casa Rosada podría incluir a los gobernadores en las negociaciones internacionales. En particular, porque parte del acuerdo con Estados Unidos contempla unos US$20.000 millones de inversiones privadas, además de una cifra igual por el swap con el Tesoro norteamericano.

El diálogo con los gobernadores es una de las exigencias de Donald Trump al Gobierno argentino, como condición que garantiza estabilidad política interna.

Temas
Seguí leyendo

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: "El PRO tendrá un candidato en 2027″

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de los Sena

Guillermo Moreno, tras el fallo de la Corte: "Lo más probable es que vaya preso"

Tinelli apoyó la reforma laboral de Milei, y estallaron las redes

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho

El gobierno anunció una actualización de las prestaciones por discapacidad

En pocas horas, la Corte Suprema se puso al día con causas que involucran a políticos opositores y oficialistas: cómo falló en cada caso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, el ipv a full en el cierre de 2025: entregara uno o dos barrios por semana, ¿cuales son los proximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable