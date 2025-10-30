jueves 30 de octubre 2025

Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable

Pasaron 15 años desde que el Partido Bloquista perdía a "Polo". Tenía 50 años cuando ese 30 de octubre perdió la batalla contra el cáncer y estaba ejerciendo como embajador argentino en Rusia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política.&nbsp;

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 

Hace 15 años moría el sanjuanino Leopoldo Alfredo Bravo, a causa de un cáncer que se lo llevó cuando tenía 50 años de edad y atravesaba un importante momento en su larga carrera política.

image
Leopoldo Alfredo Bravo con Vladimir Putin, presentando credenciales como embajador de Argentina en Rusia.

Leopoldo Alfredo Bravo con Vladimir Putin, presentando credenciales como embajador de Argentina en Rusia.

A pesar de ser hijo del renombrado líder del Partido Bloquista, Don Leopoldo, Polo Bravo forjó su propia identidad como embajador argentino en Rusia, dirigente del bloquismo y figura pública. Al partir, fue reconocido por sus pares y oponentes políticos como un gran hombre, conciliador y militante, demostrando una política sincera y audaz.

Cuando murió, ejercía como diplomático y era presidente del PB, en medio de esfuerzos por revitalizar la agrupación centenaria y las disputas internas por la alianza que impulsó con el PJ giojista.

El recuerdo de Bravo persiste en la memoria de familiares y correligionarios, quienes lo conmemoran con afecto y respeto a 15 años de su fallecimiento. Uno de los posteos más importantes lo hizo su hijo, también llamado Leopoldo Bravo, "Polito", quien le dedicó un entrañable mensaje a su papá en las redes sociales: "Viejo se cumplen 15 años desde que no estás, y te extraño cada día, en cada momento. Me encantaría poder tener un ratito más para estar juntos, para darte un abrazo, para que conozcas a tus nietos y compartamos una vueltita por la ciudad. Me gustaría volver a acompañarte al café por la mañana, a llevar a los chicos a hacer deporte los fines de semana, y revivir esas cositas que hacíamos juntos. Siempre te llevo en el corazón", destacó el joven.

image

Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable