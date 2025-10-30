A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable

Hace 15 años moría el sanjuanino Leopoldo Alfredo Bravo , a causa de un cáncer que se lo llevó cuando tenía 50 años de edad y atravesaba un importante momento en su larga carrera política.

A pesar de ser hijo del renombrado líder del Partido Bloquista, Don Leopoldo, Polo Bravo forjó su propia identidad como embajador argentino en Rusia, dirigente del bloquismo y figura pública. Al partir, fue reconocido por sus pares y oponentes políticos como un gran hombre, conciliador y militante, demostrando una política sincera y audaz.

Cuando murió, ejercía como diplomático y era presidente del PB, en medio de esfuerzos por revitalizar la agrupación centenaria y las disputas internas por la alianza que impulsó con el PJ giojista.

El recuerdo de Bravo persiste en la memoria de familiares y correligionarios, quienes lo conmemoran con afecto y respeto a 15 años de su fallecimiento. Uno de los posteos más importantes lo hizo su hijo, también llamado Leopoldo Bravo, "Polito", quien le dedicó un entrañable mensaje a su papá en las redes sociales: "Viejo se cumplen 15 años desde que no estás, y te extraño cada día, en cada momento. Me encantaría poder tener un ratito más para estar juntos, para darte un abrazo, para que conozcas a tus nietos y compartamos una vueltita por la ciudad. Me gustaría volver a acompañarte al café por la mañana, a llevar a los chicos a hacer deporte los fines de semana, y revivir esas cositas que hacíamos juntos. Siempre te llevo en el corazón", destacó el joven.