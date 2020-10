Historias íntimas y lo que le gustaría o no del PB a Polo Bravo, a 10 años de su muerte

Pasó una década desde que el Partido Bloquista perdía a Leopoldo Alfredo Bravo. Tenía 50 años cuando ese 30 de octubre perdió la batalla contra el cáncer, en momentos claves de su vida política, siendo embajador argentino en Rusia, comandando esa fuerza centenaria alborotada por el acuerdo con el PJ, y con las ganas de ser gobernador de San Juan.

Con Putin, presentando credenciales en Rusia en 2007.

Hijo del caudillo del mismo nombre, “Polo”, como lo conocían en su casa y en los bunkers partidarios, dejó huella en la política sanjuanina y hoy su familia y principales referentes bloquistas respondieron qué le gustaría y qué le disgustaría más del PB de 2020 a él, cuya militancia lo marcó desde que nació. Y lo recordaron con anécdotas profundas que lo pintan como un padre amoroso y un político de fuste.

Con Hugo Chávez.

Los recuerdos de los que más lo conocieron

-Amor de padre y esposo

Laura Adámoli estuvo casi 30 años al lado de Polo Bravo. Ella y sus 4 hijos lo recuerdan como un padre muy pegado a la familia, a pesar de sus obligaciones.

Catalina Bravo contó “siendo adolescentes, con plena edad de salidas a matinés y cumples de quince, a mí y a Sofi, mi hermana gemela nos iba a buscar a las 4.30 de la mañana en pijama. Nunca nos dejó volvernos con nadie que no sea él. A pesar de su entrega total al trabajo, su rol de padre nunca lo descuidó, es más lo ejerció obsesivamente. Teníamos prohibidos los domingos hacer algún plan, porque eran exclusivamente familiares. Ahora de grande y siendo madre lo entiendo, era su único día que podía estar completo con la familia”.

Con sus hijas más grandes, las gemelas Catalina y Sofia.

Sofía también contó una anécdota muy personal: “era un papá muy presente, divertido, exigente, cuida al extremo. Siempre recuerdo que en las comidas se hablaba de política y provocaba para generar una discusión, porque le gustaba escuchar todas las opiniones y con Cata siempre saltábamos a discutir, y él decía ‘ahí me viene el ataque doble’. Siempre nos decía, ‘como mujeres tienen que estudiar, trabajar y ser independientes’. Nos crió con mucha responsabilidad y compromiso. Creo que viendo cómo crecimos cada uno de sus hijos, estaría muy orgulloso de la familia que formó”.

Leopoldo hijo y el menor de la familia, Nicolás, también recordaron anécdotas con su papá:

-Hermano cuidadoso

Alejandro Bravo es el hermano más chico de Polo, y dijo que para él era como un padre, porque lo cuidaba como tal. Una muestra de ello fue cuando se enfermó de hepatitis y contó cómo fue:

-Como jefe del partido, muy respetado

"Una pérdida irreparable". En eso coincidieron dirigentes emblema del PB, Enrique Conti, Graciela Caselles y Luis Rueda.

Conti analizó: “Fue un luchador positivo, siempre optimista y sobretodo guapo, trabajador, insistente, por su forma de ser hubo. Mucha gente no compartía sus ideas, su forma de ser, pero todos sin excepción lo respetaban a ultranza por su descomunal forma de trabajar. Para él, el Partido era todo, no había feriados, ni vacaciones, ni fiestas familiares, jamás se desenchufaba. No hubo nadie en el Partido a partir de su muerte que haya hecho lo que Leopoldo hacía, incluso en el disenso, unirnos. Para el Bloquismo fue una pérdida irreparable y para quienes fuimos sus amigos un dolor inmenso que perdurará siempre. Cuando estaba en Rusia, te llamaba diariamente para ver cómo iban las cosas, pero no solo a mí, que era el vicepresidente, sino a otros dirigentes para saber si le decías la verdad”.

En el caso de Rueda, se conocieron siendo este último presidente de la Juventud del PB cuando Bravo era presidente del partido. “Recuerdo que permanentemente nos motivaba”, dijo y contó cómo era ese relacionamiento:

Para Caselles fue un amigo y, muy emocionada, recordó cómo fue que se despidieron cuando él no pudo más con su enfermedad:

¿Qué pros y contras vería hoy Polo en el bloquismo?

-Laura Adámoli (Viuda)

“Lo que le gustaría es ver que el bloquismo está empezando a caminar nuevamente, que tiene presencia, que se está reanimando”. “Lo que más le disgustaría es que no nos podamos unir todos para tener el mismo objetivo y que siguen las mismas personas de siempre haciendo internas”.

-Leopoldo Bravo (Hijo)

“Le gustaría todo el revuelo, que se abra el partido nuevamente, que haya internas, que la gente pelee un poco por sus ideas, que vuelve a ser un partido protagonista”. “En la política siempre hubo disensos e internas siempre, no creo que eso le desagradaría, pero si lo viera hoy quizá diría ‘el tiempo que se ha perdido y las oportunidades en los últimos años, donde el partido no ha protagonizado absolutamente nada de la vida de los sanjuaninos’”.

-Catalina Bravo (Hija)

“Lo que más le gustaría del bloquismo actual es la reconstrucción que se está viviendo con una gran cantidad de gente joven, acompañada por los antiguos dirigentes, una renovación con trayectoria. Y estaría feliz de saber que tanto mi madre como mis hermanos y yo nos estamos sumando a este proyecto”. “Lo que le disgustaría mucho imagino, es ver a un partido dividido siendo que los valores del partido bloquista han sido siempre el trabajo, la entrega, la formación políticas públicas transformadoras y estructurales para la provincia, sabiendo que contamos con gente tan preparada para poder armar un gran proyecto de futuro para San Juan”.

-Sofía Bravo (Hija)

“El bloquismo hoy lo veo en una etapa de transición, trabajando una parte del mismo en conseguir la unidad, con mucha participación de jóvenes comprometidos que tienen ganas de trabajar y cambiar las cosas, y con dirigentes históricos, trabajando también para recuperar lo que fue el partido. Creo que esto es lo que más le gustaría a papá, un partido unido, luchando por los valores que siempre represento y trabajando siempre por una sociedad y un San Juan más prospero, justo y mejor. Personalmente, yo estoy a la distancia trabajando en política en Juntos por el Cambio, pero siempre con los valores de la estrella bloquista. En San Juan están mi mamá Laura, mi hermana Catalina, mis hermanos Leopoldo y Nicolás y mi tío Alejandro, comprometidos absolutamente en lograr esta unidad en el partido. Y estoy convencida de que se va a lograr. De esto estaría muy orgulloso El Polo”.

-Alejandro Bravo (Hermano, dirigente del PB)

“A 10 años el mejor homenaje para Leopoldo sería que vengan nuevas autoridades, una nueva etapa para el partido, de diálogo, debate, apertura de la casa central en la calle Mitre”.

“Lo que más le disgustaría es que se perdió en estos 10 años el encuentro de la familia bloquista que desapareció el diálogo, el debate, desaparecieron los encuentros y reuniones habituales en nuestro partido, las reuniones del comité central de cada uno de los meses del año, creo que sería lo que más nos reprocharía, la falta de entendimiento de la familia bloquista más allá de las diferencias, la falta de unidad”.

-Graciela Caselles (Presidenta del Comité Central del PB)

“Son muchas las cosas que yo debería destacar de él, el apoyo y la confianza en un momento tan difícil de él. El sentiría que hoy el partido, que está atravesando un momento de internas y lo que eso significa, que hoy el partido está fuerte, se está transitando en la provincia el orgullo de ser bloquista, algo que él nos había pedido, que está estructurado y que se está consolidando, buscando un camino propio, de independencia”.

“En sus últimos días él me dijo que estaba dispuesto a competir por la gobernación y que desgraciadamente la salud se lo iba a impedir. Por eso creo que estaría pensando que llegó la hora de que nos transformemos en una verdadera familia, ser capaces de competir por la Gobernación y otros espacios de poder. Le gustaría ver que todos sus seguidores estemos en casa”.

-Luis Rueda (Presidente de la Convención del PB)

“Vería bien que estamos todos los sectores juntos, hasta los que pensamos diferente siempre trató de sumar a todos. Se hubiera puesto contento de ver que están su esposa y sus hijos acompañando en el nuevo proyecto que hemos encarado en el bloquismo”. “Le gustaría que el partido tuviera más protagonismo en los departamentos, siempre los estaba convocando para ver la realidad de cada comuna. Creo que diría que falta tener más contacto con la dirigencia departamental.”

-Enrique Conti (Amigo/Dirigente del PB):

“En mi humilde opinión y habiendo sido uno de los que más acompaño a Leopoldo en sus 37 años de militancia activa desde la llegada de la Democracia, y siendo un obsesivo militante, creo que querría un partido de puertas abiertas donde se discuta cada uno de los hechos políticos que van formando la realidad de San Juan y el país, teniendo reuniones semanales de todos sus cuadros políticos. Tener un partido presente y con opinión y decisión formada y basada en un Cuerpo Técnico valioso que hace mucho no existe. Y, sobre todo, militar con los afiliados y gente común en todos los departamentos escuchando e informando de todo lo que sucede, como hizo y le inculcó su querido padre”. “Creo que de lo actual no le gustaría nada. Nunca le gustaron las internas. Y tampoco la inactividad. Vivía intensamente la política, iba diariamente, mañana y tarde al Partido y atendía a todo el mundo y en la noche ir a visitar a cualquier departamento hasta la medianoche, verlo cerrado no lo toleraría”.