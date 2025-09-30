Falleció Eduardo Posleman, un histórico dirigente del Bloquismo y ex Gobernador de San Juan

La política está de duelo en San Juan, tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Posleman , un histórico dirigente del Partido Bloquista, quien supo ocupar cargos importantes en el gobierno provincial, e incluso fue Gobernador durante una época crucial para la San Juan. Tenía 84 años y por el momento no trascendieron las causas del deceso como información sobre donde serán despedidos sus restos.

Posleman se recibió como abogado en 1969 en Córdoba, y cuando regresó a San Juan comenzó a militar activamente dentro del Partido Bloquista, siendo incluso un aliado de Leopoldo Bravo durante la gobernación, ocupando el cargo de Ministro de Gobierno.

En 1981 fue designado director del Banco San Juan y en diciembre de 1982, siendo ministro de Gobierno, fue designado gobernador interino de la Provincia, con la importante misión de convocar a elecciones democráticas y realizar la transición manera ordenada.

Además, formó parte de la Convencional Constituyente del 1986, siendo uno de los cuatro constituyentes del Partido Bloquista. Y al año siguiente, con una carrera ya consolidada, fue electo diputado provincial, entre 1987 y 1989. Ese mismo año llegó hasta el Congreso de la Nación, ocupando la banca que había dejado el difundo Francisco Gil, siendo senador nacional hasta diciembre de 1992.

image Imagen Wikipedia

“Con gran humildad, a sus 81 años se define a sí mismo, como “un peón de la democracia” un hombre que dedicó su vida al servicio público y se siente en paz, por que cumplió con las difíciles misiones que le fueron encomendadas”, había señalado el por entonces diputado provincial Andrés Chanampa durante la declaración de Personalidades Destacadas que hizo la Legislatura provincial en noviembre del 2021.

El fallecimiento de Posleman golpea de lleno al Partido Bloquista, sobre todo a los dirigentes de larga data que tuvieron la fortuna de tener contacto con él, pode res cuchar sus reflexiones y compartir arduos y cálidos debates sobre la política provincial y los desafíos actuales. Se espera en las próximas horas la información sobre donde serán velados y sepultados los restos de uno de los dirigentes políticos más importante de las ultimas décadas.